¿Alejandro Zendejas jugará el América vs Xolos?

Zendejas se perdió el duelo ante Pachuca y no salió ni a la banca, por lo que la afición se pregunta si estará disponible ante Xolos.

Lamentablemente para el Club América, Alejandro Zendejas, quien demostró que estaba de vuelta con su gol ante Atlas, ya no fue considerado ni en la banca para el partido del fin de semana ante Pachuca. Esto encendió las alarmas dentro del equipo, sobre todo porque se viene el cierre del torneo regular y se planea tener al plantel completo.

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Sin embargo, se reveló que justamente frente a los rojinegros, el jugador azulcrema habría sufrido una molestia en el aductor y no quisieron arriesgarlo más el siguiente partido ante Tuzos. Supuestamente, el futbolista no fue considerado por precaución, aunque se mantiene haciendo trabajos diferenciados.

¿Zendejas jugará ante Xolos?

Pero debido a los partidos que jugaron las Águilas en la Leagues Cup. En esta ocasión tendrán que disputar un duelo pendiente este miércoles 28 ante Xolos de Tijuana. Es por ello que una de las dudas que tiene la afición es saber si se contará con Zendejas para este duelo o qué es lo que estaría pasando con el futbolista.

De acuerdo con la información de TVC, Zendejas aún está en recuperación y este miércoles tampoco vería actividad en el partido, incluso tampoco saldría ni a la banca como en el duelo pasado. La misma fuente menciona que sigue trabajando en su recuperación y que tienen contemplado que retome para el juego del fin de semana ante Toluca.

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Almada prepara cambios en el América

Y precisamente por este siguiente duelo, la fuente también menciona que Guillermo Almada estaría haciendo rotaciones para este juego. Regularmente han podido vencer a los Xolos en el Estadio Azteca en todas las ocasiones e incluso con suplentes, por lo que preferirían no arriesgar a algunos elementos y que disputen el duelo ante Toluca.

En síntesis