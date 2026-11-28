Estos son los cuadros titulares que saltan en la vuelta de los Cuartos de Final entre Rayados y América.

Esta noche conoceremos al semifinalista que saldrá del duelo entre Rayados y el Club América, por lo que tanto Matías Almeyda como Guillermo Almada buscarán salir en este duelo con su mejor alineación, tomando en cuenta que en el partido de ida, ninguno pudo conseguir una anotación y dejaron un marcador de 0-0 en el Estadio BBVA.

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En esta ocasión el encuentro se disputará en el Estadio Azteca, donde el cuadro azulcrema busca hacerse presente con su gente y conseguir el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, justo ayer se dio a conocer una polémica donde se mencionó que el vestidor en el Nido estaba roto y que Almada tendría problemas con algunos de sus jugadores.

Ante ello, es una incógnita saber qué jugadores contemplará en el ataque, sobre todo porque también hay molestias físicas. Aún así se espera que la escuadra no pueda contemplar tampoco esta noche a Henry Martín, mientras que en el lado de Monterrey podrían no contar con uno de sus elementos más importantes; Hugo Cuypers.

Posible alineación de América

Rodolfo Cota

Cristian Borja

Santiago Ramos

Santiago Bueno

Kevin Álvarez

Alan Cervantes

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Edwin Cerrillo

Alejandro Zendejas

Miguel Borja

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Posible alineación de Rayados

Luis Cárdenas

Stefan Medina

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Oliver Torres

Orbelin Pineda

Luca Arellano

Lucas Ocampos

Jesús Corona

Roberto de la Rosa

En síntesis