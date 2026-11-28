Esta noche conoceremos al semifinalista que saldrá del duelo entre Rayados y el Club América, por lo que tanto Matías Almeyda como Guillermo Almada buscarán salir en este duelo con su mejor alineación, tomando en cuenta que en el partido de ida, ninguno pudo conseguir una anotación y dejaron un marcador de 0-0 en el Estadio BBVA.
En esta ocasión el encuentro se disputará en el Estadio Azteca, donde el cuadro azulcrema busca hacerse presente con su gente y conseguir el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, justo ayer se dio a conocer una polémica donde se mencionó que el vestidor en el Nido estaba roto y que Almada tendría problemas con algunos de sus jugadores.
Ante ello, es una incógnita saber qué jugadores contemplará en el ataque, sobre todo porque también hay molestias físicas. Aún así se espera que la escuadra no pueda contemplar tampoco esta noche a Henry Martín, mientras que en el lado de Monterrey podrían no contar con uno de sus elementos más importantes; Hugo Cuypers.
Posible alineación de América
- Rodolfo Cota
- Cristian Borja
- Santiago Ramos
- Santiago Bueno
- Kevin Álvarez
- Alan Cervantes
- Erick Sánchez
- Brian Rodríguez
- Edwin Cerrillo
- Alejandro Zendejas
- Miguel Borja
Posible alineación de Rayados
- Luis Cárdenas
- Stefan Medina
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Oliver Torres
- Orbelin Pineda
- Luca Arellano
- Lucas Ocampos
- Jesús Corona
- Roberto de la Rosa
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En síntesis
- América y Rayados definen al semifinalista hoy en el Estadio Azteca tras empatar 0-0.
- Guillermo Almada y Matías Almeyda tendrían las bajas de Henry Martín y Hugo Cuypers.
- Miguel Borja y Zendejas alinearían por América; Orbelin Pineda y Ocampos por Rayados.