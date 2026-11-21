El 'Rayito' no firmó planilla en El Volcán esta noche y seguirá el encuentro fuera del campo. El motivo.

Para el América, su compromiso de este sábado en último turno no será un partido más: será clave para mantener viva la fe de lograr el superliderato del Apertura 2026. Después de los últimos tropezones del equipo en esta parte del semestre, tratarán de ganarle a Tigres hoy en el Estadio Universitario para luego esperar.

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En este último encuentro de la fase regular, las Águilas deben ganar y esperar a lo que haga Cruz Azul para saber si quedan punteros al finalizar la fecha. Si el equipo de Guillermo Almada se lleva el triunfo y ‘La Máquina’ no gana su juego, el cuadro azulcrema ganará la primera ronda. Primero, el América tiene que hacer sus deberes.

Para este duelo clave para quedar en lo más alto transitoriamente, el conjunto de Coapa no contará con el uruguayo Brian Rodríguez, que quedó fuera de la nómina. El ‘Rayito’ no firmó planilla esta noche en el Estadio Universitario y no jugará ante Tigres, ni siquiera ingresando un rato proveniente desde el banco de suplentes.

Brian, apartado por un problema muscular [Foto: Getty]

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La ausencia del atacante charrúa parte de una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo que le tocó sufrir al futbolista desde hace algunas semanas. Brian Rodríguez todavía no se encuentra recuperado de ese inconveniente físico, por lo que fue resguardado por el entrenador. Así, hoy no verá minutos en la visita a Tigres.

A raíz de aquel problema en los isquiotibiales, Brian Rodríguez se perdió los últimos cinco partidos, tres del América y dos de la Selección Uruguaya. Incluso sin haber viajado con su país a la gira en la última fecha FIFA, todavía no está disponible para jugar. Viene realizando ejercicios en gimnasio sin poder estar aún a la par del grupo.

Contemplando este período de inactividad, está prácticamente descartado para el juego de ida de cuartos de final de la Liguilla, una mala noticia para el América. Sin embargo, se espera que tras perderse el duelo de hoy ante Tigres y el siguiente de Play-offs, esté listo para la revancha de la próxima ronda de esta Liga MX.