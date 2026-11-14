No era un duelo por los puntos, pero mexicanos y estadounidenses acabaron en una batalla campal en Harrison.

América y New York Red Bulls habían organizado, para mantenerse competitivos y en actividad, un amistoso internacional para seguir en rodaje en el parate de selecciones. Sin embargo, nada terminó teniendo de amistoso el encuentro que se llevó a cabo en el Sports Illustrated Stadium este sábado entre estos dos conjuntos.

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En lo que respecta al juego, las ‘Águilas’ no lo hicieron bien y cayeron por 1-0, por más que tuvieron algunas oportunidades aisladas para empatarlo. Eso sí, que el equipo mexicano estuviese por debajo en el marcador no indicaba que el partido pudiese desembocar en un caótico final. Pero los encuentros son así de cambiantes.

Cuando nada daba pie a llevar las diferencias a un combate, América y New York Red Bulls fueron protagonistas de una batalla campal que incluyó empujones y puñetazos. Si bien luego el duelo se pudo terminar de jugar y se completó el tiempo reglamentario, las imágenes de los incidentes fueron impactantes y rápidamente virales.

Todo el problema se originó a los 38 minutos de la segunda mitas, cuando el cuadro azulcrema recibió una falta peligrosa en zona de ataque en una jugada ofensiva. Allí se produjo un tumulto por la fuerte infracción que de inmediato llevó a los futbolistas de uno y otro conjunto a meterse en el medio a intentar detener las cosas.

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En el medio de los cruces físicos entre los jugadores de América y New York RB, desde la grada empezaron a aventar elementos y en el campo seguían a puñetazo limpio. Carlos Álvarez y Alan Cervantes trataron de calmar la riña pero no tardaron en entrar en la calentura y terminar pegando también a sus rivales para defender al resto.

Producto de las trompadas ocurridas dentro del terreno de juego, el árbitro expulsó a Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Emilio Lara. El silbante consideró que estos tres futbolistas del América fueron quienes se sobrepasaron con la violencia y condenó sus actos. Las Águilas acabaron el juego con ocho jugadores en el césped.

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En las redes sociales se agitó fuerte el ambiente, impactados por los braceos ‘de boxeo’ que se pudieron observar entre los del América y los de New York Red Bulls. Con esto, Guillermo Almada se llevó muy poco del “amistoso internacional” y para colmo todos volverán a la Ciudad de México muy caldeados tras lo ocurrido en Nueva Jersey.