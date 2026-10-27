Brian Rodríguez confirma que estuvo cerca de irse al Ajax

El uruguayo ya renovó con el Club América, pero estuvo muy cerca de salir a Europa con el Ajax, pero se mantuvo en el Nido.

Este lunes se estrenó el podcast de Sabor a Fútbol, donde Brian Rodríguez fue el invitado especial y dio a conocer de manera oficial que el Ajax estaba muy interesado en él, pero al final, tomó la decisión de continuar en el Club América y no emigrar a Europa, tomando en cuenta varias cuestiones que tenían que ver con lo que tenía en Coapa.

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Brian Rodríguez le dijo que no al Ajax

El “Rayito” mencionó que todo estaba listo para su salida, ya que el propio conjunto ya le había mandado una presentación en la que le daban la bienvenida a la escuadra de Países Bajos en la Eredivisie, pero es algo de lo que no se arrepiente ni en lo más mínimo porque él se sentía muy feliz estando en el cuadro azulcrema.

“No me arrepiento porque fui yo el que tomó la decisión, capaz que si caía, me ponía triste, pero como fui yo quien tomó la decisión estoy muy feliz (…) Cuando uno está feliz hay que optar por esas cosas” Brian Rodríguez

¿Por qué le gusta estar en el Club América?

El jugador mencionó también en la entrevista lo mucho que le gusta estar en el Nido: “Estoy muy feliz. he encontrado el lugar para ser feliz, el lugar perfecto para ser yo, para ser la persona que quiero dentro y fuera de la cancha. vivir eso el América te lo permite. no deja de ser una presión constante por títulos y resultados, pero esa responsabilidad es grande y única a la vez porque te posiciona como un jugador de cierta talla mundial”.

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“Estar en el América es un privilegio porque está dentro de los mas grandes del mundo. Hay que tener ese orgullo de estar acá y espero seguir unos años más también. De mí no salió el pedido de salir del América ni lo manifesté, y el día que no me sienta contento lo voy a manifestar porque soy así. Considero que hay que ir de frente siempre.” Brian Rodríguez

Para el “Rayito” lo que se está logrando en el Nido no lo cambiaría: “He ganado 6 títulos con el América, cualquier otra persona se hubiese marchado hace rato. Creo es muy difícil en el futbol ser feliz en un lugar. Los jugadores siempre van cambiando de equipo; es difícil estar en un grupo, hay mucho ego, hay mucha vanidad en todos los sentidos. Cuando llegué acá me sentí muy cómodo con un grupo muy lindo. construimos una familia muy linda.”.

En síntesis

Brian Rodríguez rechazó oficialmente la oferta del Ajax para seguir en Club América.

rechazó oficialmente la oferta del Ajax para seguir en Club América. Sabor a Fútbol fue el podcast donde el jugador reveló esta importante decisión.

fue el podcast donde el jugador reveló esta importante decisión. 6 títulos ha ganado el futbolista vistiendo la camiseta del equipo de Coapa.