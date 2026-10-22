Árbitro de Liga MX queda inhabilitado tras no reportar insultos de Brian Rodríguez en América vs Monterrey

Durante el duelo entre América y Monterrey de hace casi dos semanas, Brian Rodríguez se cruzó con un árbitro, el cual resultó suspendido de sus funciones luego del hecho.

El América y los Rayados de Monterrey se vieron las caras el pasado 11 de octubre en un compromiso que concluyó con empate 1-1 sobre la cancha del Estadio Azteca. Aún después de haber transcurrido casi dos semanas de aquel choque, las secuelas del encuentro continúan haciéndose sentir en la estructura de la Liga MX.

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Trascendió la noticia de que Yonatan Peinado, colegiado de 27 años, quedó inhabilitado de sus funciones tras la realización de dicho choque. El silbante se desempeñó como cuarto árbitro en el enfrentamiento entre las Águilas y la Pandilla correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, momento a partir del cual fue congelado de las convocatorias.

Yonatan Peinado, árbitro de la Liga MX.

¿Qué pasó para que Peinado sea sancionado?

El motivo de la sanción hacia Yonatan Peinado obedece a que omitió reportar las agresiones verbales que recibió de forma directa por parte del futbolista uruguayo Brian Rodríguez durante el desarrollo del cotejo. Dicha conducta debió ser notificada de inmediato al árbitro central, Óscar Mejía, para que el atacante del cuadro azulcrema recibiera el castigo disciplinario correspondiente.

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Citado ante la Comisión de Arbitraje para argumentar las razones por las que no hizo constar en la cédula los insultos del jugador americanista, Peinado habría manifestado no haber escuchado las palabras ni observado la acción al encontrarse concentrado en otro sector del terreno de juego.

Tremendo enojo e insultos de Brian Rodriguez al cuarto árbitro… estos no es roja? pic.twitter.com/daTxp8s65A — Antonio Guadarrama (@antoniogc015) October 11, 2026

Sin embargo, en la evidencia en video captada tanto por la transmisión televisiva como por las secuencias viralizadas en plataformas digitales, se aprecia con claridad que el atacante uruguayo encaró de frente al colegiado. De esta manera, al confirmarse que se encontraban frente a frente, la postura defensiva de Peinado fue desestimada por los directivos, derivando en su inmediata suspensión.

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Según la información difundida por el periodista David Medrano, Peinado habría quedado al margen de las asignaciones arbitrales por lo que resta del Torneo Apertura 2026. La determinación responde a las inconsistencias detectadas en su informe de partido y las explicaciones brindadas posteriormente, si bien la Comisión de Arbitraje no ha emitido un comunicado oficial detallando la extensión formal del castigo.

¿Qué va a pasar con Brian Rodríguez?

En el caso de Brian Rodríguez, a pesar de la existencia de las pruebas en video, el incidente requería ser registrado en tiempo y forma en la cédula arbitral para proceder con un castigo extemporáneo. Por lo tanto, el extremo charrúa no afrontará sanción disciplinaria de ningún tipo, desenlace que en su momento provocó una profunda molestia en el seno de Rayados de Monterrey.

En síntesis

Yonatan Peinado fue inhabilitado por no reportar los insultos de Brian Rodríguez.

fue inhabilitado por no reportar los insultos de Brian Rodríguez. El incidente sucedió en el América vs. Monterrey del pasado 11 de octubre.

sucedió en el América vs. Monterrey del pasado 11 de octubre. Brian Rodríguez no será castigado al no estar registrado en la cédula oficial.