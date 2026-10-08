El histórico referente de las Águilas llenó de elogios a André Jardine y destacó el lugar que el entrenador brasileño se ganó en la historia del club.

A lo largo de los años, muchos entrenadores pasaron por el Club América, una de las instituciones más importantes del futbol mexicano y que construyó su grandeza a base de títulos. Con el paso del tiempo, diferentes figuras dejaron su huella en las Águilas y se convirtieron en parte de la historia del club.

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Si bien son muchas las leyendas que tiene el conjunto azulcrema, hay una figura que consiguió meterse recientemente entre los nombres más importantes de la institución. Se trata de André Jardine, quien para muchos aficionados ya es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del América por los grandes resultados que consiguió durante su etapa en el club.

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El brasileño fue el entrenador que llevó a las Águilas a conseguir el histórico tricampeonato de Liga MX, algo que le permitió quedar marcado para siempre en la historia de la institución. Sus títulos y el rendimiento del equipo durante su ciclo hicieron que su nombre ganara un lugar especial entre los grandes técnicos que pasaron por el América.

Ahora, una de las máximas leyendas del club también se refirió al trabajo de Jardine. Carlos Reinoso, histórico referente de las Águilas, utilizó sus redes sociales para destacar al entrenador brasileño y también a la generación de jugadores que consiguió conquistar esos títulos.

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“Yo considero al Sr. Jardine el mejor técnico de la historia. A los chavos tricampeones ya tienen un lugar ganado en la historia del América”, escribió Carlos Reinoso en sus redes sociales.

Los títulos de André Jardine en América

Durante su etapa al frente de las Águilas, Jardine consiguió cinco títulos oficiales:

Título Año Liga MX – Apertura 2023 2023 Liga MX – Clausura 2024 2024 Campeón de Campeones 2023-24 Supercopa de la Liga MX 2024 Liga MX – Apertura 2024 2024

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