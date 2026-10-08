A lo largo de los años, muchos entrenadores pasaron por el Club América, una de las instituciones más importantes del futbol mexicano y que construyó su grandeza a base de títulos. Con el paso del tiempo, diferentes figuras dejaron su huella en las Águilas y se convirtieron en parte de la historia del club.
Si bien son muchas las leyendas que tiene el conjunto azulcrema, hay una figura que consiguió meterse recientemente entre los nombres más importantes de la institución. Se trata de André Jardine, quien para muchos aficionados ya es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del América por los grandes resultados que consiguió durante su etapa en el club.
Encuesta¿Consideras a Jardine una leyenda del América?
¿Consideras a Jardine una leyenda del América?
YA VOTARON 0 PERSONAS
El brasileño fue el entrenador que llevó a las Águilas a conseguir el histórico tricampeonato de Liga MX, algo que le permitió quedar marcado para siempre en la historia de la institución. Sus títulos y el rendimiento del equipo durante su ciclo hicieron que su nombre ganara un lugar especial entre los grandes técnicos que pasaron por el América.
Ahora, una de las máximas leyendas del club también se refirió al trabajo de Jardine. Carlos Reinoso, histórico referente de las Águilas, utilizó sus redes sociales para destacar al entrenador brasileño y también a la generación de jugadores que consiguió conquistar esos títulos.
“Yo considero al Sr. Jardine el mejor técnico de la historia. A los chavos tricampeones ya tienen un lugar ganado en la historia del América”, escribió Carlos Reinoso en sus redes sociales.
Los títulos de André Jardine en América
Durante su etapa al frente de las Águilas, Jardine consiguió cinco títulos oficiales:
|Título
|Año
|Liga MX – Apertura 2023
|2023
|Liga MX – Clausura 2024
|2024
|Campeón de Campeones
|2023-24
|Supercopa de la Liga MX
|2024
|Liga MX – Apertura 2024
|2024
En sintesis
- Carlos Reinoso consideró a André Jardine el mejor director técnico histórico del América.
- André Jardine conquistó tres títulos de Liga MX dirigiendo a las Águilas azulcremas.
- El entrenador brasileño acumula cinco trofeos oficiales al frente del Club América.