La increíble predicción de Carlos Reinoso en el gol de Brian Rodríguez

Carlos Reinoso es una de las Leyendas más importantes en el Club América y es que más allá de lo que hizo en su época como jugador, ha logrado mostrar que esos conocimientos aún permanecen. Es por ello que ahora está como comentarista en Univisión y TUDN, especialmente en los partidos de sus Águilas en Estados Unidos.
De esta manera, ayer le tocó estar presente en el duelo de la Leagues Cup entre el conjunto azulcrema y Portland Timbers. El equipo de Coapa venció 3-1 y el primer tanto fue un golazo de Brian Rodríguez. Más allá de que el gol fue una obra de arte, el “Maestro” dejó atónitos a todos al predecir esa anotación segundos antes.
Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tal cual
Y es que Marc Crosas, quien acompaña a Reinoso en las transmisiones pudo grabar el fragmento previo a la anotación donde precisamente la “Leyenda” menciona qué es lo que hará y cómo caerá la anotación. Por lo que en redes sociales el exfutbolista lo comparte con la frase: “El Maestro Carlos Reinoso sabe cosas…”
“Veiga le pega muy bien, pero el “Rayito” de ahí es su distancia, porque la pelota pasa barrera y baja en la portería”, fueron las palabras de Reinoso, sólo tres segundos antes de que esto sucediera. Y es que claramente detalla cómo es que ese tiro estaba totalmente para Brian y no para Raphael que también pudo ser elegido.
Por eso hay que hacerle caso a los que saben. El maestro @Carlos8Reinoso lo anticipó, como era de esperarse, si alguien sabía pegarle era él. Buen vídeo el que nos regaló @marccrosas— Gustavo Sánchez (@Gusharris76) August 10, 2026
Esas son las cosas que pasan en una cabina de transmisión. pic.twitter.com/cktHYT6QLG
Cabe mencionar que en le video se puede mostrar cómo inmediatamente Crosas voltea a ver a Reinoso y hablan de esa predicción que hizo con anticipación. De esta manera, muestra cómo es que el “Maestro” analiza bien a cada uno de los jugadores y no sólo por lo que ve en el terreno de juego, sino por las cualidades que tiene.
En síntesis
- Carlos Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tres segundos antes de ocurrir.
- Club América venció 3-1 a Portland Timbers durante su partido de Leagues Cup.
- Marc Crosas compartió el video de la predicción realizada para Univisión y TUDN.