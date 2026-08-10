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Carlos Reinoso predice con exactitud el gol de Brian Rodríguez durante transmisión

El 'Maestro' narró el gol antes de que se diera y sorprendió a todos en plena transmisión.

La increíble predicción de Carlos Reinoso en el gol de Brian Rodríguez
© Getty ImagesLa increíble predicción de Carlos Reinoso en el gol de Brian Rodríguez

Carlos Reinoso es una de las Leyendas más importantes en el Club América y es que más allá de lo que hizo en su época como jugador, ha logrado mostrar que esos conocimientos aún permanecen. Es por ello que ahora está como comentarista en Univisión y TUDN, especialmente en los partidos de sus Águilas en Estados Unidos.

De esta manera, ayer le tocó estar presente en el duelo de la Leagues Cup entre el conjunto azulcrema y Portland Timbers. El equipo de Coapa venció 3-1 y el primer tanto fue un golazo de Brian Rodríguez. Más allá de que el gol fue una obra de arte, el “Maestro” dejó atónitos a todos al predecir esa anotación segundos antes.

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Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tal cual

Y es que Marc Crosas, quien acompaña a Reinoso en las transmisiones pudo grabar el fragmento previo a la anotación donde precisamente la “Leyenda” menciona qué es lo que hará y cómo caerá la anotación. Por lo que en redes sociales el exfutbolista lo comparte con la frase: “El Maestro Carlos Reinoso sabe cosas…”

“Veiga le pega muy bien, pero el “Rayito” de ahí es su distancia, porque la pelota pasa barrera y baja en la portería”, fueron las palabras de Reinoso, sólo tres segundos antes de que esto sucediera. Y es que claramente detalla cómo es que ese tiro estaba totalmente para Brian y no para Raphael que también pudo ser elegido.

Cabe mencionar que en le video se puede mostrar cómo inmediatamente Crosas voltea a ver a Reinoso y hablan de esa predicción que hizo con anticipación. De esta manera, muestra cómo es que el “Maestro” analiza bien a cada uno de los jugadores y no sólo por lo que ve en el terreno de juego, sino por las cualidades que tiene.

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En síntesis

  • Carlos Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tres segundos antes de ocurrir.
  • Club América venció 3-1 a Portland Timbers durante su partido de Leagues Cup.
  • Marc Crosas compartió el video de la predicción realizada para Univisión y TUDN.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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