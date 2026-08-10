La increíble predicción de Carlos Reinoso en el gol de Brian Rodríguez

El 'Maestro' narró el gol antes de que se diera y sorprendió a todos en plena transmisión.

Carlos Reinoso es una de las Leyendas más importantes en el Club América y es que más allá de lo que hizo en su época como jugador, ha logrado mostrar que esos conocimientos aún permanecen. Es por ello que ahora está como comentarista en Univisión y TUDN, especialmente en los partidos de sus Águilas en Estados Unidos.

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De esta manera, ayer le tocó estar presente en el duelo de la Leagues Cup entre el conjunto azulcrema y Portland Timbers. El equipo de Coapa venció 3-1 y el primer tanto fue un golazo de Brian Rodríguez. Más allá de que el gol fue una obra de arte, el “Maestro” dejó atónitos a todos al predecir esa anotación segundos antes.

Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tal cual

Y es que Marc Crosas, quien acompaña a Reinoso en las transmisiones pudo grabar el fragmento previo a la anotación donde precisamente la “Leyenda” menciona qué es lo que hará y cómo caerá la anotación. Por lo que en redes sociales el exfutbolista lo comparte con la frase: “El Maestro Carlos Reinoso sabe cosas…”

“Veiga le pega muy bien, pero el “Rayito” de ahí es su distancia, porque la pelota pasa barrera y baja en la portería”, fueron las palabras de Reinoso, sólo tres segundos antes de que esto sucediera. Y es que claramente detalla cómo es que ese tiro estaba totalmente para Brian y no para Raphael que también pudo ser elegido.

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Por eso hay que hacerle caso a los que saben. El maestro @Carlos8Reinoso lo anticipó, como era de esperarse, si alguien sabía pegarle era él. Buen vídeo el que nos regaló @marccrosas

Esas son las cosas que pasan en una cabina de transmisión. pic.twitter.com/cktHYT6QLG — Gustavo Sánchez (@Gusharris76) August 10, 2026

Cabe mencionar que en le video se puede mostrar cómo inmediatamente Crosas voltea a ver a Reinoso y hablan de esa predicción que hizo con anticipación. De esta manera, muestra cómo es que el “Maestro” analiza bien a cada uno de los jugadores y no sólo por lo que ve en el terreno de juego, sino por las cualidades que tiene.

En síntesis

Carlos Reinoso predijo el gol de Brian Rodríguez tres segundos antes de ocurrir.

predijo el gol de tres segundos antes de ocurrir. Club América venció 3-1 a Portland Timbers durante su partido de Leagues Cup .

venció a durante su partido de . Marc Crosas compartió el video de la predicción realizada para Univisión y TUDN.