El equipo brasileño está interesado en el jugador uruguayo que pertenece a Las Águilas y el club mexicano todavía no tomó una decisión.

Tras su participación en el Mundial 2026, Brian Rodríguez se reincorporó al Club América para ponerse a las órdenes de Guillermo Almada. Sin embargo, el delantero uruguayo recién pudo disputar sus primeros minutos con las Águilas en el partido de este fin de semana, marcando su regreso oficial al equipo tras varias semanas de espera.

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La demora en su regreso a las canchas se debió a una lesión en la rodilla que sufrió durante la Copa del Mundo. Esa molestia física le impidió estar disponible para el inicio del Apertura 2026, por lo que el cuerpo técnico decidió llevar con calma su recuperación hasta que estuviera al ciento por ciento.

La espera valió la pena. Brian Rodríguez volvió de la mejor manera posible y necesitó muy poco tiempo para hacerse notar. En sus primeros minutos en el campo convirtió un gol en la victoria por 3-0 del América sobre Santos Laguna, dejando en claro que sigue siendo una pieza importante en el ataque azulcrema.

¡Brian Rodríguez regresando a casa con tremendo GOLAZO! 🕺⚡️



Las Águilas elevan su ventaja. 🫡 pic.twitter.com/i5XEb1GlTg — Club América (@ClubAmerica) August 3, 2026

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Mientras tanto, en Coapa también comenzaron a encenderse las alarmas. En pleno mercado de fichajes apareció un club interesado en quedarse con el uruguayo y existe la posibilidad de que el extremo abandone el futbol mexicano antes del cierre del periodo de transferencias.

De acuerdo con la información del periodista León Lecanda, de ESPN, Cruzeiro presentó una oferta formal de 10 millones de dólares por Brian Rodríguez, propuesta que hasta el momento no recibió una respuesta por parte del América. Además, el futuro del atacante podría estar directamente relacionado con la posible llegada de Jaminton Campaz. Si las Águilas logran concretar el fichaje del colombiano, la salida del “Rayito” tendría muchas más posibilidades darse.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Informa @Leonlec que Cruzeiro ha hecho una oferta al América de 10 MDD por Brian Rodríguez.



América aún no ha respondido a la oferta. pic.twitter.com/Fr4EX3jCiR — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) August 3, 2026

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El picante mensaje de Brian Rodríguez tras volver con gol

Luego de convertir en su regreso, Brian Rodríguez utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje: “Sigan dudando y hablando del profesional que soy. Seguiré demostrando donde más me gusta, en la cancha”.

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