Monterrey consiguió tres puntos fundamentales para meterse de nuevo en la pelea. ¿Cómo quedó la lucha?

Los Rayados de Monterrey dieron un buen golpe sobre la mesa tras la derrota de la semana pasada, y vencieron por 2-0 a Atlas en un Estadio Jalisco de ambiente siempre caliente. El cuadro albiazul se llevó una victoria importante fuera de casa y pegó un salto a los primeros puestos de la tabla de posiciones para mirar de nuevo hacia arriba.

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En un juego de desarrollo muy cerrado, ‘La Pandilla’ fue superior en el balance final, y Matías Almeyda logró un triunfo merecido ante su compatriota Hernán Crespo. Diego Rossi se estrenó en la red y convirtió de esta manera su primer gol con la camiseta del Monterrey. Sobre el final, Lucas Ocampos anotó el segundo y selló el resultado.

¿Cómo quedó Rayados en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su victoria ante Atlas este sábado, el Monterrey escaló al 4° puesto de la tabla de posiciones del Apertura 2026, a un punto de la cima de la fase regular del torneo. Los dirigidos por Matías Almeyda suman 6 puntos de 9 posibles hasta el momento, producto de dos triunfos y una derrota en sus tres primeras presentaciones.

Almeyda le ganó el duelo táctico a Crespo [Foto: Getty]

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La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Rayados:

¿Cómo quedó Lucas Ocampos en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Tras su anotación ante Atlas, Diego Rossi aún no se prende en la pelea por el título de goleo, ya que apenas lleva un tanto en el transcurso de este campeonato. Eso sí, el líder de goleo es de Rayados: Lucas Ocampos. El delantero argentino de Monterrey lleva 4 goles en esta Liga MX, el único jugador del Apertura 2026 en marcar esa cantidad.

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el triunfo de Rayados:

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Los resultados del sábado en la jornada 3 del Apertura 2026:

Estos son los marcadores finales y parciales de este sábado 1 de agosto en la agenda deportiva del día de la Liga MX:

Querétaro 3-2 Tigres UANL, en el Estadio La Corregidora.

Goles: Ávila, Coronel y Homenchenko (Q), Aguirre y Brunetta (T).

Atlas 0-2 Monterrey, en el Estadio Jalisco.

Goles: Diego Rossi y Lucas Ocampos (M).

León 1-0 Pachuca, en el Nou Camp.

Goles: Daniel Árcila (L).

Cruz Azul vs. Atlante, en el Estadio Azteca | en juego.