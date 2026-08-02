Se reveló que el equipo de Guillermo Almada contará con una partida en los próximos días. Los detalles.

Todo el público azulcrema se marchó a su casa con una sonrisa de oreja a oreja tras la jornada vivida este domingo en el Coloso de Santa Úrsula. El Club América ganó, gustó y goleó a Santos Laguna en el mejor partido del ciclo y se metió de lleno en la pelea. El equipo cerró la fecha en la cima de la tabla de posiciones y aspira a seguir creciendo.

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Mientras las ‘Águilas’ disputaban el encuentro en el Estadio Azteca, pudo saberse que se cerró un nuevo refuerzo: Edwin Cerrillo, proveniente del futbol de los Estados Unidos. El volante central se suma a Oscar Perea como los dos primeros fichajes de la institución para esta segunda mitad del año, y se espera que lleguen más en breve.

Sin embargo, no solo hubo novedades sobre jugadores que arribarán, sino también de aquellos que les tocará partir y abandonar Coapa en el corto plazo. Durante la transmisión de América vs. Santos Laguna de este domingo, en TUDNrevelaron la salida que tendrá lugar de manera inminente en el plantel profesional azulcrema.

De acuerdo al reporte en directo de la señal televisiva, el futbolista que durante esta semana podría arreglar su desvinculación de forma definitiva sería José Raúl Zúñiga. La ‘Pantera’ quedó afuera de la última convocatoria de Guillermo Almada, pero esto no sólo tendría que ver con una decisión técnica sino con una baja del primer equipo.

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La Pantera, sentenciada fuera del Ame [Foto: Getty]

Según la información que salió a la luz, tiene varios sondeos de la MLS de clubes interesados en sumarlo para este segundo semestre, y restaría acordar lo contractual con la directiva. Es un hecho que no continuará en lo que resta del Apertura 2026 y solo queda definir qué club será finalmente su destino y las condiciones del arreglo.

La ‘Pantera’ Zúñiga fue uno de los fichajes truncos que la directiva realizó en el epílogo del ciclo Jardine y que hoy aún le cuesta dinero. El último partido del delantero data del 26 de abril, donde sólo jugó 4 minutos por Liga MX. Previo a ello, 3 minutos el 19 de abril. Ya hace tiempo que tiene sus días contados. Ahora, se le daría la salida definitiva del Club América.