Tras la victoria frente a Necaxa, Antonio Mohamed actualizó el estado físico de Paulinho y Marcel Ruiz. El entrenador de Toluca confirmó cuántos días más estarán fuera de las canchas y cuándo podrían volver a estar disponibles.

Tras la dura derrota por 3-1 frente a Cruz Azul en la final del Campeón de Campeones que se disputó en Estados Unidos el fin de semana pasado, Toluca reaccionó rápidamente y volvió a la senda del triunfo con una victoria clave en la Liga MX.

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Este domingo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed derrotó por 3-1 a Necaxa en el Estadio Nemesio Díez y consiguió su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026, un resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

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Los Diablos Rojos han sufrido bajas muy importantes en el arranque de la temporada y eso les ha impedido mostrar el mismo nivel que exhibieron en los torneos anteriores, en los que se consolidaron como el mejor equipo del futbol mexicano.

Ahora, el gran objetivo pasa por la Leagues Cup, certamen en el que Toluca debutará este miércoles frente a Seattle Sounders con la intención de ser uno de los protagonistas y pelear por el título internacional.

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Sin embargo, el conjunto escarlata deberá afrontar ese desafío sin dos de sus máximas figuras. El propio entrenador argentino confirmó que Paulinho y Marcel Ruiz no estarán disponibles para disputar el inicio del torneo, ya que ambos continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Antonio Mohamed da detalles de la salud de Paulinho y Marcel Ruiz

Tras el triunfo ante Necaxa, Antonio Mohamed llevó tranquilidad sobre la evolución de ambos futbolistas, aunque dejó en claro que todavía no podrán regresar. El entrenador explicó que Paulinho y Marcel Ruiz necesitarán alrededor de 20 días más de recuperación, por lo que no estarán disponibles para disputar la Leagues Cup.

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Antonio 'Turco' Mohamed confirmó que Paulinho y Marcel Ruiz aún no estarán disponibles para disputar la Leagues Cup, ya que necesitarán al menos 20 días más de recuperación. pic.twitter.com/M570v4rrQ2 — Claro Sports (@ClaroSports) August 3, 2026

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