Tras la dura derrota por 3-1 frente a Cruz Azul en la final del Campeón de Campeones que se disputó en Estados Unidos el fin de semana pasado, Toluca reaccionó rápidamente y volvió a la senda del triunfo con una victoria clave en la Liga MX.
Este domingo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed derrotó por 3-1 a Necaxa en el Estadio Nemesio Díez y consiguió su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026, un resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.
Encuesta¿Toluca podrá pelear nuevamente por un título?
¿Toluca podrá pelear nuevamente por un título?
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Los Diablos Rojos han sufrido bajas muy importantes en el arranque de la temporada y eso les ha impedido mostrar el mismo nivel que exhibieron en los torneos anteriores, en los que se consolidaron como el mejor equipo del futbol mexicano.
Ahora, el gran objetivo pasa por la Leagues Cup, certamen en el que Toluca debutará este miércoles frente a Seattle Sounders con la intención de ser uno de los protagonistas y pelear por el título internacional.
Sin embargo, el conjunto escarlata deberá afrontar ese desafío sin dos de sus máximas figuras. El propio entrenador argentino confirmó que Paulinho y Marcel Ruiz no estarán disponibles para disputar el inicio del torneo, ya que ambos continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
Antonio Mohamed da detalles de la salud de Paulinho y Marcel Ruiz
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026
Tras el triunfo ante Necaxa, Antonio Mohamed llevó tranquilidad sobre la evolución de ambos futbolistas, aunque dejó en claro que todavía no podrán regresar. El entrenador explicó que Paulinho y Marcel Ruiz necesitarán alrededor de 20 días más de recuperación, por lo que no estarán disponibles para disputar la Leagues Cup.
¡MUCHAS BAJAS PARA EL TORNEO INTERNACIONAL!🤯— Claro Sports (@ClaroSports) August 3, 2026
Antonio 'Turco' Mohamed confirmó que Paulinho y Marcel Ruiz aún no estarán disponibles para disputar la Leagues Cup, ya que necesitarán al menos 20 días más de recuperación. pic.twitter.com/M570v4rrQ2
En sintesis
- Toluca derrotó 3-1 a Necaxa en el Estadio Nemesio Díez por la Liga MX.
- Antonio Mohamed dirigió la victoria de Toluca para recuperarse de su derrota previa.
- Paulinho y Marcel Ruiz estarán 20 días fuera por lesión y se perderán la Leagues Cup.