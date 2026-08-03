El equipo de Guillermo Almada busca su tercer fichaje en este mercado de pases y apuntaron al futbolista colombiano.

El mercado de pases del Club Américas ha sido bastante discreto hasta el momento. Con la intención de mantener un equilibrio financiero y cuidar la economía del club, la directiva ha evitado realizar grandes inversiones, apostando principalmente por la continuidad del plantel y por darle oportunidades a futbolistas surgidos de la cantera.

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Hasta ahora, las Águilas solamente concretaron los fichajes de Óscar Perea y Edwin Cerrillo, dos incorporaciones que llegaron para reforzar diferentes sectores del equipo. Sin embargo, el club todavía busca sumar un jugador de jerarquía que pueda marcar diferencias en la ofensiva.

En ese contexto, la directiva azulcrema ya puso la mira en una de las grandes figuras del futbol argentino. Se trata de Jaminton Campaz, extremo colombiano que atraviesa un gran presente con Rosario Central y que aparece como una opción ideal para potenciar el ataque del conjunto de Coapa.

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América acelera por Campaz y ya negocia con Rosario Central

De acuerdo con la información de SuperDeportivo, las directivas de ambas instituciones mantienen conversaciones activas para intentar alcanzar un acuerdo. Si bien las negociaciones avanzan, por el momento todavía no existe ningún acuerdo.

Desde Coapa consideran que Campaz puede convertirse en una pieza clave para reforzar las bandas y darle un salto de calidad al ataque. Rosario Central, por su parte, analiza la propuesta debido a la importancia del colombiano dentro del equipo.