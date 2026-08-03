La Leagues Cup 2026 comienza este martes y participan 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS. El campeón según la Inteligencia Artificial.

Este martes 4 de agosto comienza oficialmente la Leagues Cup 2026. El formato es similar al del año pasado con una Fase de Grupos y luego eliminación directa desde los cuartos de final. Lo novedoso es que algunos partidos se disputarán en México y no solo en Estados Unidos o Canadá.

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La Leagues Cup 2026 tendrá un total de 36 participantes, 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. América, Toluca, Pumas, Cruz Azul, Inter Miami, Seattle Sounders y LAFC, entre otros, buscarán ganar este título. En la previa al inicio del torneo, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que pronostique cuál será el club ganador según su análisis.

El campeón según la IA

De acuerdo al pronóstico de la IA, el equipo campeón de la Leagues Cup 2026 será el América. El conjunto de Guillermo Almada derrotaría al Inter Miami de Lionel Messi en la final, según el análisis de ‘Gemini’.

América eliminaría a FC Dallas en cuartos de final y a Columbus Crew en la semifinal para después derrotar al Inter Miami en el partido decisivo. Por su parte, el equipo de Lionel Messi llegaría a la final luego de batir a Rayados y a LAFC, respectivamente.

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La IA indicó que el América sería el campeón de la Leagues Cup 2026 (Getty Images)

Por otra parte, la Inteligencia Artificial de Google indicó cuáles son los cinco equipos candidatos a coronarse en la Leagues Cup 2026, entre los que hay dos mexicanos, con un detalle de por qué los considera de esta manera.

Los cinco candidatos a la Leagues Cup 2026 según la IA

Club América (LIGA MX): Por jerarquía, profundidad de banca y la ventaja histórica de jugar algunos encuentros en México. Son el rival a vencer.

(LIGA MX): Por jerarquía, profundidad de banca y la ventaja histórica de jugar algunos encuentros en México. Son el rival a vencer. Inter Miami (MLS): Su poderío ofensivo los hace favoritos en cualquier torneo que disputen. Si logran mantener sanas a sus estrellas, fácilmente pueden llegar al 6 de septiembre.

(MLS): Su poderío ofensivo los hace favoritos en cualquier torneo que disputen. Si logran mantener sanas a sus estrellas, fácilmente pueden llegar al 6 de septiembre. Seattle Sounders (MLS): Llegan como los vigentes campeones tras haber ganado la edición 2025. Tienen el “know-how” del torneo, una mentalidad ganadora y son expertos en torneos de eliminación directa de Concacaf.

(MLS): Llegan como los vigentes campeones tras haber ganado la edición 2025. Tienen el “know-how” del torneo, una mentalidad ganadora y son expertos en torneos de eliminación directa de Concacaf. Rayados (LIGA MX): Los Rayados siempre arman equipos para ser campeones. Tienen la infraestructura, la inversión y el talento para arrollar en la fase de grupos y dominar las rondas de eliminación.

(LIGA MX): Los Rayados siempre arman equipos para ser campeones. Tienen la infraestructura, la inversión y el talento para arrollar en la fase de grupos y dominar las rondas de eliminación. Columbus Crew (MLS): Uno de los equipos mejor trabajados tácticamente de la MLS. Su estilo de juego es muy consistente, lo que los hace sumamente peligrosos en partidos de vida o muerte.

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En síntesis