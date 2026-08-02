De acuerdo mutuo: Pedro Caixinha dejó de ser el entrenador de FC Juárez

El estratega portugués dio por finalizado su vínculo con los Bravos tras la dura caída ante Pumas por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026.

Se terminó lo que se daba: Pedro Caixinha ya no es el director técnico de FC Juárez. Los Bravos tuvieron un decepcionante arranque en el Apertura 2026 bajo la dirección técnica del estratega portugués y la goleada por 5-1 de Pumas en la Jornada 3 terminó siendo la gota de colmó el vaso.

Publicidad

Juárez comenzó el torneo con una sanción que le prohibió realizar fichajes y ahora se queda sin entrenador luego de tres derrotas consecutivas y una diferencia de gol de -6. Según pudo saber Bolavip, no se trató de un despido, sino de un acuerdo mutuo para dar por finalizado el vínculo.

Pedro Caixinha se toma la cabeza en pleno partido (Getty Images)

Caixinha había llegado al club de Chihuahua a finales de 2025, pero los resultados obtenidos estuvieron muy por debajo de las expectativas: 5 victorias, 4 empates y 11 derrotas en 20 partidos dirigidos. Así, se terminó la tercera incursión del portugués en la Liga MX tras sus pasos por Santos Laguna (campeón) y Cruz Azul.

Publicidad

Esta salida se da a días del debut de Juárez en la Leagues Cup (ante Minnesota United el próximo martes 4 de agosto). Ante la proximidad del encuentro, todo apunta a que un DT interino tomará las riendas del equipo de manera transitoria.

Resultados de FC Juárez en el Torneo Apertura 2026

Juárez 0-1 Puebla | Jornada 1

Chivas 1-0 Juárez | Jornada 2

Juárez 1-5 Pumas | Jornada 3

En síntesis

Pedro Caixinha dejó FC Juárez tras perder 5-1 contra Pumas en el Apertura 2026.

tras perder 5-1 contra Pumas en el Apertura 2026. El técnico registró 11 derrotas en 20 partidos dirigidos con el equipo de Chihuahua.

en 20 partidos dirigidos con el equipo de Chihuahua. FC Juárez tendrá DT interino para enfrentar a Minnesota United el 4 de agosto.