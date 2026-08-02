El centrocampista de Rayados publicó una foto de la herida en redes sociales tras la victoria. "Imposible no vean", escribió.

Rayados consiguió un valioso triunfo por 2-0 ante Atlas en condición de visitante este sábado por la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto comandado por Matías Almeyda se impuso con tantos de Diego Rossi y Lucas Ocampos en un encuentro que contó además con tres expulsiones: Duk, Milton Valenzuela y Carlos Salcedo.

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La primera de ellas llegó tras un llamado del VAR por una dura infracción de Duk sobre Orbelín Pineda. Durante la transmisión se observó la pierna derecha del mediocampista maltrecha, pero luego el propio Pineda enseñó en redes sociales la verdadera magnitud de la herida.

Roja clara para Duk, espantoso juego de Atlas 😴 https://t.co/WNeXyZ3qCF pic.twitter.com/GHhzHCniQz — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) August 2, 2026

Antes de continuar es importante mencionar que la imagen publicada por Orbelín en sus redes sociales no es apta para sensibles, ya que se trata de una foto explícita del corte antes de recibir nueve puntos de sutura.

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Así quedó la pierna de Orbelín Pineda

El futbolista de Rayados publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve en primer plano el profundo corto que sufrió en la tibia de su pierna derecha. “Imposible no vean”, escribió.

Foto: captura del Instagram de Orbelín Pineda

Ahora bien, esta situación revivió el debate sobre las espinilleras, ya que en los últimos años el tamaño de las mismas se ha ido reduciendo al punto de dejar de cumplir su función: proteger la tibia.

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En síntesis