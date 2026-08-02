Varios días después de la confirmación y anuncio de la llegada del delantero colombiano Oscar Perea, el Club América cerró su segundo fichaje: Edwin Cerrillo. Este sábado, fuentes allegadas al conjunto azulcrema adelantaron la historia de la nueva incorporación del gigante de México para la segunda mitad del año.

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De acuerdo a la información de Layvtime, con el emblema americanista Miguel Layún al frente, la directiva llegó a un acuerdo con LA Galaxy por la transferencia de su joya. Tal como se mencionó en la semana, al contar con un presupuesto más bajo que otros mercados, la intención institucional es apostar por futuros talentos.

Edwin Cerrillo es un volante central estadounidense de 25 años, categoría 2000, que se desempeña en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El nacido en Waco, Texas, se convertirá en la cara nueva del equipo de Guillermo Almada, DT que tendrá la labor de potenciar sus condiciones.

Edwin Cerrillo jugará en el América [Foto: Getty]

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El flamante fichaje del Club América tiene ascendencia y nacionalidad mexicana, por lo que siempre fue elegible para ambas selecciones de la Concacaf. Incluso, su padre ha jugado al futbol en una academia en México, y fue quien le inculcó la pasión por esta disciplina. Su hermano también practica este deporte, una familia bien futbolera.

La formación inicial del pivote se produjo fundamente en FC Dallas, donde creció y debutó profesionalmente en Primera División en Estados Unidos. Sus primeros años como jugador fueron allí, alternando con varias participaciones en North Texas SC, el equipo filial del club. En el club de la MLS llegó a disputar casi un centenar de juegos.

Su gran salto deportivo tuvo lugar cuando fue transferido a LA Galaxy, donde explotó futbolísticamente, donde pulió todas sus virtudes como mediocentro defensivo. Allí cumplió dos metas individuales: marcar su primer gol en Primera, encima en un ‘derby’ de la ciudad, y ganar su primer título en su carrera al conquistar la MLS Cup.

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A lo largo de su trayectoria en Estados Unidos, Edwin Cerrillo disputó 228 partidos en total, donde marcó 2 goles y 3 asistencias, entre sus tres equipos en su país natal. En su último paso por LA Galaxy, el futuro jugador del Club América sumó 117 encuentros, con un aporte de 1 gol y 1 asistencia, siendo su principal virtud el corte y juego.