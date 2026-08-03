Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026

Con el cierre de la jornada 3 del Apertura 2026, así quedó actualizada la tabla de la regla de menores de la Liga MX.

Este domingo finalizó la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y poco a poco comienzan a perfilarse los equipos que apuntan a ser protagonistas en la pelea por el título.

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América, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de André Jardine, continúa invicto y se mantiene como uno de los líderes del campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Almada suma dos victorias y un empate en tres presentaciones, resultados que le permiten compartir la cima con Xolos de Tijuana.

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Pumas, Toluca, Rayados y Cruz Azul también dejaron buenas sensaciones en el inicio del certamen. Todos acumulan 6 de los 9 puntos posibles y buscarán sostener ese rendimiento para meterse entre los clasificados a la próxima Liguilla y luego ir por el trofeo.

Además de la pelea por los primeros puestos, otro de los focos de atención del torneo pasa por el cumplimiento de la regla de menores. El reglamento de la Liga MX exige que todos los clubes otorguen minutos a futbolistas jóvenes elegibles a lo largo del campeonato con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuevos talentos. Para evitar sanciones, cada institución deberá completar 1.170 minutos antes de la finalización del Apertura 2026.

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Tabla de la regla de menores tras la jornada 3 del Apertura 2026

Pos. Equipo Minutos acumulados Minutos restantes 1 Club Tijuana 566 604 2 América 461 709 3 Necaxa 430 740 4 Pachuca 360 810 5 Atlas 356 814 6 Atlante 329 841 7 Atlético de San Luis 270 900 8 Pumas UNAM 270 900 9 Toluca 195 975 10 Cruz Azul 165 1005 11 Puebla 116 1054 12 León 90 1080 13 Tigres UANL 88 1082 14 Querétaro 83 1087 15 FC Juárez 76 1094 16 Santos Laguna 55 1115 17 Rayados de Monterrey 19 1151 18 Guadalajara 0 1170

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