Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 3 del Apertura 2026

Este domingo finalizó la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y poco a poco comienzan a perfilarse los equipos que apuntan a ser protagonistas en la pelea por el título.
América, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de André Jardine, continúa invicto y se mantiene como uno de los líderes del campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Almada suma dos victorias y un empate en tres presentaciones, resultados que le permiten compartir la cima con Xolos de Tijuana.
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Pumas, Toluca, Rayados y Cruz Azul también dejaron buenas sensaciones en el inicio del certamen. Todos acumulan 6 de los 9 puntos posibles y buscarán sostener ese rendimiento para meterse entre los clasificados a la próxima Liguilla y luego ir por el trofeo.
Además de la pelea por los primeros puestos, otro de los focos de atención del torneo pasa por el cumplimiento de la regla de menores. El reglamento de la Liga MX exige que todos los clubes otorguen minutos a futbolistas jóvenes elegibles a lo largo del campeonato con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuevos talentos. Para evitar sanciones, cada institución deberá completar 1.170 minutos antes de la finalización del Apertura 2026.
Tabla de la regla de menores tras la jornada 3 del Apertura 2026
|Pos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos restantes
|1
|Club Tijuana
|566
|604
|2
|América
|461
|709
|3
|Necaxa
|430
|740
|4
|Pachuca
|360
|810
|5
|Atlas
|356
|814
|6
|Atlante
|329
|841
|7
|Atlético de San Luis
|270
|900
|8
|Pumas UNAM
|270
|900
|9
|Toluca
|195
|975
|10
|Cruz Azul
|165
|1005
|11
|Puebla
|116
|1054
|12
|León
|90
|1080
|13
|Tigres UANL
|88
|1082
|14
|Querétaro
|83
|1087
|15
|FC Juárez
|76
|1094
|16
|Santos Laguna
|55
|1115
|17
|Rayados de Monterrey
|19
|1151
|18
|Guadalajara
|0
|1170
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el triunfo de Toluca ante Necaxa
En sintesis
- América se mantiene invicto y lidera el Apertura 2026 tras la jornada 3.
- Guillermo Almada suma dos victorias y un empate al frente del Club América.
- Los clubes de la Liga MX deben sumar 1.170 minutos en la regla de menores.