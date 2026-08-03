La Inteligencia Artificial reveló que equipo se quedará con el trofeo en esta temporada después de analizar el rendimiento dellas primeras tres jornadas.

Han pasado apenas tres jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y algunos equipos ya comienzan a dejar en claro que tienen argumentos para pelear por el título. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, varios clubes mostraron sus primeras fortalezas y empiezan a posicionarse como candidatos en el futbol mexicano.

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Uno de ellos es el Club América. El equipo dirigido por Guillermo Almada está sorprendiendo en este inicio de campeonato, ya que con un plantel que no tuvo los grandes refuerzos de jerarquía que muchos esperaban y apostando por darle protagonismo a los jóvenes de la cantera, logró colocarse como líder del certamen por el momento.

En Bolavip le consultamos a la inteligencia artificial de Gemini quién será el campeón del Apertura 2026 de la Liga MX tomando en cuenta el rendimiento de los equipos tras las primeras fechas. La respuesta sorprendió, ya que la IA eligió a Las Águilas como el principal candidato para quedarse con el trofeo.

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Gemini eligió al América como campeón de la Liga MX

“Mi candidato firme al título es el Club América. Tras tres jornadas, el América ya demuestra la versión más completa del torneo. No solo comparte el liderato con 7 puntos, sino que registra la mejor diferencia de goles (+4) con apenas 1 gol recibido. Ganar torneos cortos exige una defensa sólida, y hoy América liquida partidos sin descuidar el fondo”, comentó en primer lugar.

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“A diferencia de equipos que arrancan fuerte por impulso, como Tijuana, las Águilas cuentan con un proyecto consolidado, una de las plantillas más profundas del país y jugadores acostumbrados a la presión de la Liguilla. La fase regular solo sirve para posicionarse; la jerarquía es la que levanta copas”, siguió.

“En el formato del fútbol mexicano, equipos como Tigres o Chivas suelen despertar a mitad de torneo, mientras que Toluca y Cruz Azul ofrecerán una competencia feroz. Sin embargo, el América posee la ventaja competitiva de saber cerrar eliminatorias directas con variantes desde la banca y jerarquía individual en momentos límite”, cerró.

En sintesis

Gemini eligió al Club América como candidato al título del Apertura 2026.

eligió al como candidato al título del Apertura 2026. Club América lidera el torneo con 7 puntos y una diferencia de gol de +4.

lidera el torneo con y una diferencia de gol de +4. Guillermo Almada posicionó al América en la cima tras tres jornadas de la Liga MX.