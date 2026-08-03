Con André Jardine era un titular habitual y una pieza clave en el ataque, pero desde la llegada de Guillermo Almada perdió completamente su protagonismo. Todavía no sumó minutos en el Apertura 2026 y su futuro en las Águilas comienza a quedar en duda.

América comenzó un nuevo ciclo con Guillermo Almada y, si bien todavía falta bastante desde lo futbolístico, los resultados están acompañando al entrenador uruguayo por el momento. Las Águilas arrancaron el Apertura 2026 con el pie derecho y poco a poco comienzan a mostrar la idea de juego que pretende imponer el nuevo cuerpo técnico.

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Las Águilas llevan dos triunfos y un empate en los tres partidos disputados del Apertura 2026, una campaña que les permitió ubicarse como líderes del certamen junto a Xolos de Tijuana. Más allá de que el funcionamiento todavía tiene aspectos por mejorar, el equipo ha conseguido sumar puntos importantes en este inicio de temporada.

Algo que se destaca mucho de Guillermo Almada es la gran oportunidad que le está dando a las fuerzas básicas del equipo, aunque también es cierto que no cuenta con demasiadas opciones en algunas posiciones. El técnico uruguayo apostó por varios jóvenes para completar la plantilla y darles protagonismo en este comienzo del campeonato.

Mientras tanto, hay futbolistas que pertenecen a la plantilla que no están siendo bien considerados por el entrenador y que parecen tener los días contados en el club. La falta de minutos empieza a marcar una tendencia y algunos jugadores ya analizan seriamente su futuro para buscar mayor continuidad.

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Uno de ellos es Raúl “Pantera” Zúñiga, quien no estuvo convocado para el duelo ante Santos Laguna y que todavía no ha sumado ni un solo minuto en el Apertura 2026. Su situación genera incertidumbre, ya que por el momento no entra en los planes de Guillermo Almada y cada jornada que pasa parece alejarlo más de un lugar dentro del plantel.

Raúl “Pantera” Zúñiga podría rescindir su contrato y buscar minutos en otro equipo

Ante este panorama, no se descarta que Raúl “Pantera” Zúñiga pueda rescindir su vínculo con el América para salir en busca de los minutos que hoy no encuentra en Coapa. Su futuro podría estar en la MLS, donde hay algunos equipos interesados en contar con sus servicios de cara a lo que resta de la temporada.

En sintesis

Guillermo Almada suma dos victorias y un empate al frente del América.

suma dos victorias y un empate al frente del América. Raúl Zúñiga no registra minutos jugados con América en el Apertura 2026.

no registra minutos jugados con América en el Apertura 2026. Raúl Zúñiga podría rescindir su contrato con América para ir a la MLS.