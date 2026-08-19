Luego de haberse ido a hacer caja al futbol asiático, así será el contrato del 'Colibrí' en su arribo a la Liga MX.

Después de varias semanas donde se barajaron diferentes alternativas para reforzar el centro del ataque, Miguel Borja se convirtió en nuevo jugador del Club América. El futbolista colombiano vestirá los colores de las ‘Águilas’ y tendrá que ganarse el puesto sobre Herny Martín y Patricio Salas, sus dos competidores en la posición.

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El delantero arriba a Coapa proveniente de un futbol muy diferente como es el de los Emiratos Árabes Unidos. Según reveló León Lecanda, periodista de ESPN, América le comprará el pase a Al-Wasl en ¡2 millones de dólares! El conjunto azulcrema hará un erogación considerable por un jugador que ya no es joven: llega con 33 años.

En estas circunstancias, una de las cuestiones que llama la atención de esta incorporación es el vínculo: RÉCORD confirmó que firmará un contrato por un año, hasta junio 2027. El plazo sorprende por la inversión económica que realizará la institución para adquirir su ficha de manera definitiva al momento de su contratación.

Al-Wasl le venderá a Borja al América [Foto: UAE PL]

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El nuevo salario de Miguel Borja en el Club América:

Carlos Ponce de León, reconocido corresponsal de Diario Récord, amplió detalles sobre la operación total por el colombiano. El periodista informó en primer lugar que Miguel Borja resignará mucho dinero pues viene de ganar 3 millones de dólares anuales en Al-Wasl. Aunque tendrá un buen contrato en América, no igualará aquella paga.

De acuerdo al reporte de la fuente en cuestión, el delantero cobrará poco más de 2 millones de dólares en las ‘Águilas’, en el año de vínculo que rubricará en los próximos días. Este sueldo es mayor al que percibía en River según el informe (1.8 millones) pero inferior al que tenía en Emiratos Árabes. Ahora, deberá rendir en cancha acorde al contexto.

El periódico reveló, en este aspecto, que la decisión de Miguel Borja de no mantener sus pretensiones altas surge de una decisión familiar de vida de escapar de Medio Oriente. Casado y con cuatro hijos, el atacante no se encontraba cómodo transitando el día a día en medio del conflicto bélico que ha ido in-crescendo recientemente.

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De este modo, el atacante puso fin a su etapa en Al-Wasl y será el tercer refuerzo azulcrema para el Apertura 2026, luego de haber cerrado los fichajes de Oscar Perea y Edwin Cerrillo. Guillermo Almada tendrá una variante muy interesante con el colombiano, que deberá pelear por su lugar en el once titular del equipo que hoy es líder de la Liga MX.