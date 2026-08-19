El colombiano que fue sondeado este verano optó por fichar en otro club muy lejos de México.

A sus 32 años de edad, Roger Martínez había decidido cerrar su etapa en Al-Taawoun en busca de “un nuevo reto deportivo”. Aquel ciclo fue sumamente exitoso para el colombiano, con un notable registro goleador. Ese giro optado por el delantero insinuaba una vuelta al futbol competitivo, pero no será de tal modo finalmente.

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Ante la elección del futbolista de no aceptar la oferta de renovación en su equipo, el América lo había tanteado para un regreso pero lo descartó rápidamente el jugador. Las ‘Águilas’ buscaron todo el mercado un centroatacante, y que Roger Martínez quedase libre era una oportunidad para analizar y avanzar que quedó frustrada.

El nueve había dejado una buena imagen en su paso por el América, que fue el más largo de todos sus recorridos por distintos equipos. 35 goles y 17 asistencias en 162 juegos dejó su estadía en el ‘Nido’, además de tres títulos ganados. No obstante, el delantero concluyó que no era su desafío ideal para este momento de su trayectoria.

Roger Martínez le dijo ‘no’ al América [Foto: Getty]

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Lo sorprendente del movimiento de Roger Martínez tiene que ver con que, aunque no quiso seguir en Al-Taawoun ni volver a la Liga MX, sí se quedará en el futbol de Arabia Saudita. El colombiano fichará en otro equipo de la Saudi Pro League, y además, de peor categoría que su último club en aquel exótico destino de Medio Oriente.

En las últimas horas, el atacante firmó contrato por un año con el Al-Shabab de Arabia Saudita, con opción a extender por otro año más. De esa manera, queda con vínculo vigente en principio hasta junio 2027. Mientras que Al-Taawoun terminó sexto el último torneo, el nuevo equipo del ex América había finalizado decimotercero.

En la continuidad del mercado de pases, al no poder traer a Roger Martínez, las ‘Águilas’ contratarán a otro colombiano: Miguel Ángel Borja. El goleador que ya estuvo cerca del América el año pasado, ahora sí llegará. Viene de jugar en Emiratos Árabes, y cuando recibió el llamado del club no dudó en pedir que se cierre el pase.