¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. New York Red Bulls por el amistoso internacional?

Las Águilas visitan a New York Red Bulls este sábado 14 de noviembre por un amistoso internacional en Estados Unidos. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, casa del conjunto de la MLS.

Desde las 18:30 horas de la CDMX, el América no quiere perder ritmo durante esta fecha FIFA y organizó un partido amistoso ante New York Red Bulls, de la MLS, con el objetivo de llegar de la mejor manera a la última jornada de la primera fase del Apertura 2026.

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El equipo dirigido por Guillermo Almada viene de igualar 2-2 ante Pumas en Ciudad Universitaria, un resultado que le costó el primer puesto de la tabla de posiciones, ahora en manos de Cruz Azul. Por eso, el encuentro en Estados Unidos representa una buena oportunidad para mantener el ritmo futbolístico, probar variantes y ajustar detalles de cara al cierre de la fase regular.

El amistoso se disputará en el Sports Illustrated Stadium. Se trata del estadio que utiliza habitualmente New York Red Bulls para disputar sus partidos como local y que también es conocido por sus anteriores denominaciones, Red Bull Arena y Harrison Arena.

Sports Illustrated Stadium: dónde queda y cuál es su capacidad

El Sports Illustrated Stadium está situado en la ciudad de Harrison, en el estado de Nueva Jersey, y fue inaugurado en 2010, después de sufrir distintos retrasos durante su construcción. Es un escenario diseñado específicamente para el fútbol y uno de los estadios más reconocidos de la región.

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Cuenta con una capacidad para 25.189 espectadores y se destaca por su techo ondulado y translúcido, que cubre todas las tribunas y protege al público de las condiciones climáticas, aunque deja el campo de juego al aire libre. Además, tiene acceso mediante transporte público, con una estación del tren PATH ubicada en las inmediaciones del estadio.

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