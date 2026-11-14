¿Por qué América vs. New York Red Bulls no va por TV abierta en México?￼

El amistoso entre las Águilas y New York Red Bulls no contará con transmisión confirmada por televisión abierta en México. Conocé por qué el encuentro se verá a través de plataformas de streaming y dónde seguir al equipo de Guillermo Almada.

Las Águilas del América se enfrentan este sábado 14 de noviembre a los New York Red Bulls en un duelo amistoso internacional celebrado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está pactado para las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

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A diferencia de los partidos habituales del conjunto de Coapa en la Liga MX, los aficionados que sintonizan los canales tradicionales como Canal 5, Las Estrellas o Azteca 7 se encontrarán con que este compromiso no tiene señal en televisión abierta. A pesar de ello, existen alternativas digitales totalmente gratuitas para seguir el encuentro en directo.

Motivos por los que el amistoso no se emite en televisión tradicional

La ausencia de transmisión en señal abierta para este enfrentamiento en Estados Unidos obedece a la comercialización especial de los encuentros de preparación durante la Fecha FIFA:

Acuerdos exclusivos de streaming: Al tratarse de un partido amistoso fuera del calendario oficial del fútbol mexicano, los derechos de emisión fueron negociados de forma independiente con plataformas digitales y redes sociales.

Al tratarse de un partido amistoso fuera del calendario oficial del fútbol mexicano, los derechos de emisión fueron negociados de forma independiente con plataformas digitales y redes sociales. Apuesta por ecosistemas digitales gratuitos: Para este choque en Nueva Jersey, la producción y distribución oficial quedó en manos de Layvtime (proyecto encabezado por Miguel Layún) y Red Bull TV, priorizando el alcance directo en internet en lugar de las cadenas convencionales de televisión.

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Plataformas confirmadas para seguir el juego gratis en México

Aunque no estará en la televisión convencional, la buena noticia para la afición azulcrema es que el encuentro se transmite sin costo por diversas vías en internet:

Streaming Gratuito (Layvtime): Emisión en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube, Facebook, Twitch y TikTok.

Emisión en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube, Facebook, Twitch y TikTok. Plataforma Oficial del Club Rival: Señal gratuita por internet en Red Bull TV.

Contexto deportivo con el que llegan ambas instituciones

El plantel dirigido por Guillermo Almada aprovecha el parón internacional de noviembre para no perder ritmo de competencia antes de encarar el cierre de la fase regular del Apertura 2026. Con la necesidad de recuperar confianza y afinar variantes tácticas tras sumar cuatro partidos sin victoria en el certamen local, el América busca aprovechar este roce en Nueva Jersey para ajustar piezas clave.

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Por su parte, los New York Red Bulls reciben al cuadro mexicano tras finalizar su participación en la campaña regular de la Major League Soccer (MLS) con un balance de 12 triunfos, seis empates y 16 descalabros. El cuadro neoyorquino, comandado por Michael Bradley, intentará hacer respetar su casa frente a uno de los clubes más convocantes de Norteamérica.

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