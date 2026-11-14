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¿Juega Henry Martín? Las alineaciones de América vs. New York Red Bulls por el amistoso internacional

América juega un amistoso contra New York Red Bulls para no perder el ritmo. Los titulares de ambos equipos para el juego.

Henry Martín, el capitán del América
© Imago7Henry Martín, el capitán del América

América juega este sábado 14 de noviembre un amistoso contra New York Red Bulls. Aprovechando la Fecha FIFA, y con la intención de no perder ritmo competitivo de cara al cierre de temporada, Las Águilas viajaron a Estados Unidos para afrontar este partido.

El amistoso se lleva a cabo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Guillermo Almada no contará con siete jugadores para este partido debido a las ausencias de Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Isaías Violante y Óscar Perea, quienes fueron convocados a sus respectivas selecciones, mientras que Brian Rodríguez y Raphael Veiga están lesionados.

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Por esta razón es que el América presentará una alineación inédita. El conjunto azulcrema se enfrenta con un New York Red Bulls que no pudo clasificar a los Playoffs de la MLS al finalizar 10° en la Conferencia Este de la competición.

La probable alineación de América

  • Rodolfo Cota
  • Franco Rossano
  • Ramón Juárez
  • Miguel Vázquez
  • Dagoberto Espinoza
  • Edwin Cerrillo
  • Ícaro Da Conceicao
  • Alejandro Zendejas
  • Derek Jiménez
  • Carlos Álvarez
  • Henry Martín

La probable alineación de New York RB

  • Ethan Horvath
  • Marshall-Rutty
  • Dylan Nealis
  • Bazán
  • Padelford
  • Sékou Koné
  • Adri Mehmeti
  • Ronald Donkor
  • Jorge Ruvalcaba
  • Julian Hall
  • Cade Cowell
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Dónde ver EN VIVO América vs. New York Red Bulls por el amistoso en Estados Unidos: TV y streaming online

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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