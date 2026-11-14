América juega este sábado 14 de noviembre un amistoso contra New York Red Bulls. Aprovechando la Fecha FIFA, y con la intención de no perder ritmo competitivo de cara al cierre de temporada, Las Águilas viajaron a Estados Unidos para afrontar este partido.
El amistoso se lleva a cabo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Guillermo Almada no contará con siete jugadores para este partido debido a las ausencias de Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Isaías Violante y Óscar Perea, quienes fueron convocados a sus respectivas selecciones, mientras que Brian Rodríguez y Raphael Veiga están lesionados.
Por esta razón es que el América presentará una alineación inédita. El conjunto azulcrema se enfrenta con un New York Red Bulls que no pudo clasificar a los Playoffs de la MLS al finalizar 10° en la Conferencia Este de la competición.
La probable alineación de América
- Rodolfo Cota
- Franco Rossano
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Dagoberto Espinoza
- Edwin Cerrillo
- Ícaro Da Conceicao
- Alejandro Zendejas
- Derek Jiménez
- Carlos Álvarez
- Henry Martín
La probable alineación de New York RB
- Ethan Horvath
- Marshall-Rutty
- Dylan Nealis
- Bazán
- Padelford
- Sékou Koné
- Adri Mehmeti
- Ronald Donkor
- Jorge Ruvalcaba
- Julian Hall
- Cade Cowell