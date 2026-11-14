América juega un amistoso contra New York Red Bulls para no perder el ritmo. Los titulares de ambos equipos para el juego.

América juega este sábado 14 de noviembre un amistoso contra New York Red Bulls. Aprovechando la Fecha FIFA, y con la intención de no perder ritmo competitivo de cara al cierre de temporada, Las Águilas viajaron a Estados Unidos para afrontar este partido.

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El amistoso se lleva a cabo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Guillermo Almada no contará con siete jugadores para este partido debido a las ausencias de Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Isaías Violante y Óscar Perea, quienes fueron convocados a sus respectivas selecciones, mientras que Brian Rodríguez y Raphael Veiga están lesionados.

Por esta razón es que el América presentará una alineación inédita. El conjunto azulcrema se enfrenta con un New York Red Bulls que no pudo clasificar a los Playoffs de la MLS al finalizar 10° en la Conferencia Este de la competición.

La probable alineación de América

Rodolfo Cota

Franco Rossano

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Dagoberto Espinoza

Edwin Cerrillo

Ícaro Da Conceicao

Alejandro Zendejas

Derek Jiménez

Carlos Álvarez

Henry Martín

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La probable alineación de New York RB