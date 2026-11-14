En esta nota, te contamos cómo podrás acceder al encuentro en simultáneo y con imagen y sonido.

Aprovechando el receso internacional, el Club América buscará darle rodaje a sus jugadores para mantener el ritmo futbolístico y lo hará por medio de un amistoso internacional. Para ello, las ‘Águilas’ viajaron en una expedición express al país vecino para enfrentar este sábado en los Estados Unidos a sus pares de New York Red Bulls.

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En la antesala del compromiso no-oficial de esta tarde, los aficionados del conjunto azulcrema quisieron enganchar la transmisión y tuvieron problemas para hacerlo. Es que el partido no irá por TV abierta en México, pues los habituales canales gratuitos no lo pasarán en sus respectivas pantallas al cuadro mexicano.

La mala noticia en este sentido para quienes esperaban poder ver todo lo que suceda en el compromiso es que directamente no será transmitido en televisión en el país. No habrá señales o canales que puedan cubrir en vivo y en directo el duelo entre Club América y New York RB desde Estados Unidos este sábado por la tarde.

Una nueva prueba internacional para el Ame [Foto: Getty]

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Tal figura en la grilla del amistoso internacional de este sábado 14 de noviembre, los fanáticos sólo podrán seguir las acciones por ViX Premium. La plataforma que está ganando terreno cada vez más en México tiene el monopolio exclusivo de la transmisión del América vs. New York Red Bulls. Exclusividad total para el portal de streaming.

Lo curioso de esta prueba que tiene el América de Guillermo Almada hoy es que coincidirá con la franja horaria en la que estará jugando la Selección Mexicana. El duelo de las ‘Águilas’ arrancará a las 18.45 hora CDMX, apenas quince minutos antes que el partido del ‘Tri’ por Nations League. Los espectadores deberán elegir cuál sintonizar.

En esta oportunidad, el Sports Illustrated Stadium de Harrison será el anfitrión del amistoso internacional que América disputará ante New York Red Bulls. El conjunto de la Liga MX regresa a Nueva Jersey, donde cuenta con una buena multitud de aficionados que lo están esperando. ¿Podrán mejorar sus últimas versiones domésticas?