Henry Martín volvió a ser importante para el América después de superar varias lesiones y su continuidad genera expectativa entre los aficionados. Emilio Azcárraga habló sobre el futuro del delantero y dejó clara su postura.

Henry Martín es uno de los grandes referentes del Club América en los últimos años. Gracias a sus goles importantes y los títulos que ha conquistado con las Águilas, el delantero se convirtió para muchos aficionados en una leyenda de la institución y en uno de los nombres más queridos por el americanismo.

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En el último tiempo, sin embargo, la Bomba no la pasó de la mejor manera. El atacante sufrió varias lesiones musculares que le impidieron estar al cien por ciento y le dificultaron tener continuidad, por lo que no podía jugar con regularidad ni ser tan determinante como en temporadas anteriores.

Ante esa situación, muchos consideraban que su ciclo en el equipo estaba cumplido. Sin embargo, Henry no se rindió, trabajó para recuperarse y hoy volvió a ser una pieza importante en el conjunto dirigido por Guillermo Almada. En el Apertura 2026 ya suma siete goles y es parte de un América que se encuentra en lo más alto de la clasificación.

Hace unos días, el propio delantero reveló en diálogo con Claro Sports que le encantaría quedarse en el club y retirarse con la camiseta azulcrema. Su contrato actual vence a finales de año y, hasta el momento, no se había anunciado una renovación.

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Ahora, Emilio Azcárraga, dueño del América, habló sobre la situación del atacante y expresó su deseo de que continúe en la institución más allá de este año. Sus palabras representan una señal importante sobre la postura de la directiva respecto a uno de los grandes referentes del equipo.

Las declaraciones de Emilio Azcárraga sobre Henry Martín

Al referirse al futuro del delantero, Azcárraga fue contundente y manifestó su confianza en que seguirá defendiendo los colores del América. “Yo estoy convencido que se quedará”, señaló el propietario del club, dejando en claro que desea que Henry continúe en Coapa.

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No obstante, también explicó que la institución respetará la decisión del futbolista si considera que ha llegado el momento de buscar una nueva oportunidad en su carrera: “Evidentemente, como otros, tienen las puertas abiertas para hacer otras cosas, como Memo (Ochoa), ahora que tenemos la oportunidad de hacerle su homenaje tan merecido el domingo y, la verdad, es un gran referente, tanto del América como de México”, comentó Azcárraga.

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