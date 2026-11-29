La Bomba es uno de los principales apuntados por el flojo momento que atraviesa el equipo y su contrato está pronto a vencer: ¿Fin de una era?

La temprana eliminación del Club América en los cuartos de final del Apertura 2026 a manos de Rayados de Monterrey dejó heridas profundas en Coapa y colocó en el centro de la escena el futuro de su capitán, Henry Martín. El vínculo contractual del delantero mexicano vence a finales de diciembre de 2026 y, sin un acuerdo de renovación cerrado ni anunciado de manera oficial, crece el riesgo real de que quede como agente libre en cuestión de semanas.

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Incertidumbre por el futuro de Henry Martín

A la urgencia del calendario se suma un clima interno complejo marcado por las fuertes críticas de la afición azulcrema hacia el rendimiento deportivo del atacante. Tras una temporada condicionada por molestias físicas y sin el peso goleador de otras épocas, un sector importante de la tribuna cuestiona su jerarquía actual y abre la puerta a una fractura casi irremontable entre el referente y la grada.

Desde el cuerpo técnico optaron por la cautela inmediatamente después del duro revés en el Estadio Azteca. El entrenador Guillermo Almada aclaró en conferencia de prensa que la institución todavía no abordó las negociaciones contractuales con el artillero debido a que toda la atención estuvo concentrada en la disputa de la Liguilla.

Henry Martín quiere quedarse en América. (GETTY IMAGES)

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Por su parte, las posturas previas de los protagonistas reflejan buenas intenciones aunque sin definiciones concretas. En octubre, el propio Henry Martín manifestó su deseo de permanecer en el nido y retirarse con la camiseta americanista tras recuperar plenitud física, mientras el propietario Emilio Azcárraga expresó su confianza en la continuidad del capitán pero remarcó que tiene total libertad para evaluar otras ofertas en el mercado.

Con el fracaso deportivo ya consumado y el reloj en contra antes del cierre del año, el suspenso se apodera por completo de la situación del goleador. Las próximas semanas resultarán determinantes para saber si la directiva apuesta por extender la historia de su líder o si este nuevo golpe marca el final definitivo de su ciclo en el América.

En síntesis

Henry Martín finaliza su contrato con Club América a finales de diciembre de 2026 .

finaliza su contrato con a finales de . Guillermo Almada confirmó que el club aún no inicia negociaciones de renovación con el capitán.

confirmó que el club aún no inicia negociaciones de renovación con el capitán. Emilio Azcárraga confía en su continuidad, pero señaló que el delantero puede evaluar otras ofertas.