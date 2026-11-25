Un América con más dudas que certezas saltará al campo de juego del Gigante de Acero a intentar conseguir un resultado favorable en su visita a Rayados. Los resultados no han acompañado al equipo en esta recta final, y en identidad de juego tampoco ha habido tantas respuestas. Por ello, hoy será un partido decisivo para ellos.

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Dentro de esa búsqueda de encontrar mejores sensaciones, aparecerán un par de variantes sorpresivas en el once inicial de las ‘Águilas’. Henry Martín y Luis Ángel Malagón no serán titulares este miércoles en el Gigante de Acero ante el Monterrey. El capitán del América y el portero indiscutido salen del equipo en este partido.

En el caso de Henry Martín, el goleador arrastra una molestia muscular del último par de días, que le impiden disputar el encuentro desde el arranque. Aunque podría ver minutos en esta ida de los cuartos de final del Apertura 2026, el atacante no será arriesgado por el entrenador. Ante esas circunstancias, irá a la banca hoy.

Por el lado de Luis Ángel Malagón, el guardameta saldrá por decisión técnica del DT del América, que no lo observa en su mejor rendimiento. El golero que supo ser leyenda y clave para los últimos títulos de Liga MX, por estos tiempos no está dando su mejor versión. Por esa razón, Almada se la juega y lo manda junto a los suplentes.

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Bajo este contexto, Rodolfo Cota y Miguel Borja ocuparán sus lugares dentro de la formación del América, en este primer duelo de la serie de cuartos de final ante Rayados. El portero deberá rendir para quedarse con el puesto en lo que queda de Liguilla, mientras que el ‘Colibrí’ sólo le está cuidando la posición al capitán azulcrema.

Martín y Malagón estarán con los relevos [Foto: Getty]

Además de Luis Malagón y Henry Martín, de los habituales iniciales tampoco estará Brian Rodríguez, que también esperará en el banquillo del América. El ‘Rayito’ tiene su primera citación luego de un mes lesionado y retornará paulatinamente. Tanto el uruguayo como el goleador sí jugarían entrando en el complemento.