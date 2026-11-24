En medio de una racha negativa de resultados, el América deberá afrontar una visita dura a Rayados en el Gigante de Acero. El más ganador de México lleva cinco partidos sin victorias en el torneo, y de esa manera llega a la Liguilla del segundo semestre. El equipo está de rienda corta y tendrán que dar la cara en los ‘mata-mata’.

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A falta de un día para el comienzo de la participación azulcrema en la Fiesta Grande, León Lecanda anticipó que un titular perdería su lugar en la ida de la serie. El periodista que sigue la campaña del América para ESPN reveló que hay un futbolista que quedaría fuera del once inicial en el arranque de los Playoffs del Apertura 2026.

Según reportó el corresponsal este martes, Henry Martín sería suplente en el primer juego de estos cuartos de final del campeonato ante Rayados. El centrodelantero del América arrastra un problema físico que obliga al cuerpo técnico a preservar su integridad. De otra forma, no saldría del equipo el capitán de las Águilas.

Henry dejaría su puesto en el once [Foto: Getty]

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El cronista dio a conocer desde Coapa que el atacante estuvo en la sala de terapia “por un tema muscular” luego del último entrenamiento del América. Más allá de esa situación, la buena noticia es que el referente azulcrema no presenta una lesión seria. Aún así, no sería de la partida en el inicio de llave eliminatoria de Liga MX.

Ante la dolencia sufrida por Henry Martín, Miguel Borja sería el ‘9’ de las Águilas en el Estadio BBVA, luego de haber sido suplente en los últimos tres encuentros. De hecho, el último gol del colombiano fue en su último partido como titular, contra Xolos el mes pasado. Desde entonces le ha tocado estar por detrás del capitán del América.

Otra novedad que le trajo tranquilidad al entrenador fue que Brian Rodríguez ya está disponible tras su lesión y dejó atrás todas las molestias que lo aquejaron recientemente. Con esto sobre la mesa, el cuadro azulcrema viajó a Monterrey con la delegación completa, a la espera de saber si ‘Rayito’ podrá ser titular o no en este duelo de ida.