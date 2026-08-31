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Club América

¿Es el Club América el próximo objetivo de Gilberto Mora?

Ante una racha que está sumando el joven de Xolos, el América estaría en su camino.

¿Gilberto Mora tiene como objetivo al América?
© Francisco Vega/Getty Images¿Gilberto Mora tiene como objetivo al América?

Gilberto Mora se ha convertido en una estrella a sus 17 años, por lo que en los próximos meses podría emigrar a Europa. Sin embargo, podría tener una cuenta pendiente en la Liga MX antes de conseguir esta meta. Y es que ya ha conseguido anotarle a tres de los cuatro equipos grandes, por lo que el único que le falta es el Club América.

Goles a los 3 grandes

Fue en la fecha 6 cuando el juvenil se enfrentó a Pumas, el mexicano ya pudo concretar un par de anotaciones, ambas desde el manchón penal. El jugador logró vencer desde los once pasos a un gran arquero como Keylor Navas y conseguir a su primer rival.

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En la Jornada 4 la víctima fue Cruz Azul, aunque sólo había conseguido una asistencia en el partido, una anotación de “Morita” les dio la ventaja y terminaron llevándose los tres puntos, así logró ese tanto en la portería de Kevin Mier, para un grande más.

Y aunque en este torneo no le anotó a Chivas, sí lo hizo en el 2025, cuando el jugador apenas tenía 16 años. Fue un doblete el que Gil pudo conseguir en contra de la escuadra rojiblanca, aunque en esa ocasión se llevaron un empate de 3-3.

¿Romperá la racha con América?

Ahora el objetivo sería el América en a Jornada 6, la cual podría disputarse el 9 de septiembre. La buena noticia es que Gil sólo ha conseguido estas anotaciones a equipos grandes estando en el Estadio Caliente; los resultados en el Estadio Azteca favorecen a las Águilas, quienes siempre los han vencido, pero esto podría romper la racha.

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En síntesis

  • Gilberto Mora le ha marcado gol a tres de los cuatro equipos grandes.
  • Pumas, Cruz Azul y Chivas son los clubes grandes a los que les anotó.
  • 9 de septiembre: jugará contra el América, el único equipo grande que le falta.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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