¿Gilberto Mora a los Juegos Olímpicos? Lillini responde

Luego de haber disputado el Premundial Sub 20, la Selección Mexicana consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que ya se ha mencionado que tendrán a Eduardo Arce como director técnico y ahora trabajarán con el armado del equipo que estará formando parte de esta competencia.

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Gilberto Mora es uno de los jugadores que llama la atención para que forme parte de esta plantilla. El desempeño que mostró el futbolista mexicano en el Mundial Sub 20 en Chile y con el conjunto Mayo en el Mundial 2026 le dio herramientas para ser uno de los que podrían ser convocados para esta justa deportiva.

¿Gil Mora irá a los Olímpicos?

Es por ello que en una entrevista que sostuvo Andrés Lillini con Récord, el directivo mencionó que eso ya no dependerá de ellos, sino de lo que opinen en la Selección Mayor, ya que tampoco se tratará de desgastar al futbolista, sino ver lo mejor para su trabajo en el terreno de juego, más allá de que pueda ser funcional.

“Va a ser una decisión de la mayor, de la Selección Mayor, él pertenece ya a un proceso de la Selección Mayor, la Selección Sub 23 pasa del proceso con Duilio Davino, yo llegué hasta aquí con ello. En esta situación del Premundial sí fue una decisión nuestra, en a otra no porque nos pareció que después de jugar un Mundial, con toda la carga física, emocional y todo hay que cuidar al ser humano y no desgastarlo por querer ganar”. Andrés Lillini en entrevista con Récord

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Con respecto a lo que menciona Lillini también se tendrá que tomar en cuenta que el futbolista está a punto de salir al mercado al cumplir los 18 años de edad, por lo que podría irse a Europa y también dependerá de que su equipo esté dispuesto a que pueda jugar, sobre todo porque es un camino de dos años todavía.

En síntesis