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Gilberto Mora confesó que intentó aprender de Raúl Jiménez en los penales tras su doblete ante Pumas

Gilberto Mora convirtió cinco penales a lo largo de su corta carrera y dio detalles de cómo aprendió su manera de cobrarlos.

Gilberto Mora convirtió un doblete ante Pumas
© Getty ImagesGilberto Mora convirtió un doblete ante Pumas

Gilberto Mora fue fundamental para darle una nueva victoria a Xolos. El equipo dirigido por Sebastián Abreu le ganó por 2-0 a Pumas este viernes con un doblete de la joya de la Selección Mexicana y lo curioso es que ambos goles fueron de penal.

Gilberto Mora se enfrentó a Keylor Navas en los dos penales y en sendos casos el joven salió victorioso. El joven mexicano tiene una forma de patear similar a la de Raúl Jiménez, en la que espera hasta último momento a ver qué hace el portero antes de ejecutar.

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Por esta razón, después del partido, a Gilberto Mora le preguntaron si se inspiró en Ráúl Jiménez en sus penales: “A lo mejor no es como él, pero sí las veces que estuve allá (en la Selección) y él practicaba, pues sí trataba de aprenderle lo más que podía.

“Esperé y lo traté de ver hasta el final y ya pues decidí cobrarlo de esa manera. Lo bueno es que entraron y estoy muy feliz con la victoria, agregó el crack de Xolos ante la prensa después de la victoria de su equipo.

Según los datos de Transfermarkt, Gilberto Mora cobró seis penales en su corta carrera. Cinco de ellos fueron gol y en uno Carlos Moreno, portero de Pachuca, le tapó el penal aunque en la misma jugada luego el joven de la Selección Mexicana capturó el rebote y marcó.

Los penales de Gilberto Mora

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En síntesis

  • Gilberto Mora anotó un doblete de penal ante Keylor Navas en el triunfo de Xolos.
  • Gilberto Mora confesó que intentó aprender de Raúl Jiménez cómo ejecutar los penales.
  • Gilberto Mora ha convertido cinco de los seis penales cobrados en su carrera profesional.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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