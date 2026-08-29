Gilberto Mora convirtió cinco penales a lo largo de su corta carrera y dio detalles de cómo aprendió su manera de cobrarlos.

Gilberto Mora fue fundamental para darle una nueva victoria a Xolos. El equipo dirigido por Sebastián Abreu le ganó por 2-0 a Pumas este viernes con un doblete de la joya de la Selección Mexicana y lo curioso es que ambos goles fueron de penal.

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Gilberto Mora se enfrentó a Keylor Navas en los dos penales y en sendos casos el joven salió victorioso. El joven mexicano tiene una forma de patear similar a la de Raúl Jiménez, en la que espera hasta último momento a ver qué hace el portero antes de ejecutar.

Por esta razón, después del partido, a Gilberto Mora le preguntaron si se inspiró en Ráúl Jiménez en sus penales: “A lo mejor no es como él, pero sí las veces que estuve allá (en la Selección) y él practicaba, pues sí trataba de aprenderle lo más que podía”.

“Esperé y lo traté de ver hasta el final y ya pues decidí cobrarlo de esa manera. Lo bueno es que entraron y estoy muy feliz con la victoria“, agregó el crack de Xolos ante la prensa después de la victoria de su equipo.

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Según los datos de Transfermarkt, Gilberto Mora cobró seis penales en su corta carrera. Cinco de ellos fueron gol y en uno Carlos Moreno, portero de Pachuca, le tapó el penal aunque en la misma jugada luego el joven de la Selección Mexicana capturó el rebote y marcó.

Los penales de Gilberto Mora

🚨🤯 GILBERTO MORA CONVERTS THE PENALTY AND SCORES AGAINST KEYLOR NAVAS!



The wonderkid does it again and now has 4 G+A in his first 5 Liga MX matches of the season! ❤️🔥 pic.twitter.com/HXRlYT6V1q — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 29, 2026

🚨🤯 GILBERTO MORA BAGS A BRACE!



The 17-year-old wonderkid now has 5 G+A in his first five Liga MX matches of the season.



Two goals past Real Madrid legend, Keylor Navas, to lead Xolos to victory. ❤️🔥 pic.twitter.com/pgJmzw4Ymw — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 29, 2026

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En síntesis