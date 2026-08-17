Mientras Gilberto Mora cuesta 25 millones, el valor de mercado de Hormiga González

Gilberto Mora aparece con un valor de mercado de 25 millones de dólares, mientras que Hormiga González también se destaca como una de las grandes promesas del futbol mexicano.

En el futbol mexicano siempre hubo grandes jugadores que dejaron su huella y que lograron dar el salto hacia otros mercados. Sin embargo, en este último tiempo aparecieron dos jóvenes que prometen muchísimo de cara al futuro por el nivel que han mostrado dentro de la Liga MX y que ya despertaron la atención de varios equipos importantes.

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Hablamos nada más ni nada menos que de Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González, dos de las grandes joyas del fútbol mexicano. Por un lado, está la figura de Xolos de Tijuana, mientras que por el otro aparece el goleador de Chivas de Guadalajara, quien se convirtió en una pieza importante para el Rebaño Sagrado.

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Ambos jugadores ya están en la mira de distintos clubes europeos y, tarde o temprano, podríamos tenerlos jugando en el Viejo Continente. El futbol mexicano los disfrutó durante muy poco tiempo, pero sus actuaciones y su enorme proyección hicieron que rápidamente comenzaran a ser seguidos desde Europa.

Gilberto Mora ya fue vinculado con gigantes como Barcelona, Real Madrid y Liverpool, entre otros grandes equipos del futbol europeo. La joya de Xolos tiene un futuro enorme por delante y, una vez que cumpla los 18 años, dejaría el club que lo formó para comenzar finalmente su sueño europeo.

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Por su parte, Hormiga González tiene las horas contadas en el Rebaño Sagrado. Olympiacos de Grecia vino a la carga por el delantero y actualmente negocia para poder contratarlo en este mercado de pases. Si finalmente se concreta su salida, sería un golpe muy duro para Chivas, que perdería a uno de sus mejores jugadores y a uno de sus principales referentes ofensivos.

Valor de Gilberto Mora vs. Hormiga González

Según los valores publicados por Transfermarkt, Gilberto Mora cuenta actualmente con un valor de mercado de 25 millones de dólares, mientras que Armando “Hormiga” González aparece tasado en 15 millones de dólares. De esta manera, la joya de Xolos supera por 10 millones al delantero de Chivas.

En sintesis

Gilberto Mora está cotizado en 25 millones de dólares según la plataforma Transfermarkt.

está cotizado en 25 millones de dólares según la plataforma Transfermarkt. Armando González genera interés del Olympiacos de Grecia para concretar su fichaje desde Chivas.

genera interés del Olympiacos de Grecia para concretar su fichaje desde Chivas. Gilberto Mora saldrá de Xolos a Europa tras cumplir sus 18 años de edad.