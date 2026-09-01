El América acaparó toda la atención este martes en el mercado de pases internacional, con el acuerdo de palabra por su nuevo refuerzo. El elenco azulcrema arregló la contratación de Carlos Álvarez, un talentoso futbolista proveniente del Levante. Todo España habló del club más grande de México en el día de hoy.

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No obstante, aunque algunos reportes de Coapa señalaban que con su llegada cerraría el libro de pases del América, Guillermo Almada confirmó que no estará retirado del mercado. El director técnico de las ‘Águilas’ platicó en rueda de prensa previo a la semifinal de Leagues Cup y reveló los pasos a seguir tras ese último movimiento.

El entrenador del América confesó públicamente que el último fichaje de verano sería un defensor central, con el objetivo de suplir la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. Guillermo Almada lamentó la venta del zaguero uruguayo, pero pidió seguir adelante y aseguró que buscarán concretar la incorporación de un reemplazante similar.

América quiere darle más gustos a Almada [Foto: Getty]

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“Estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte. Vamos a buscar algún sustituto que nos dé un salto de calidad, por más que tengamos la posición cubierta“, manifestó Guillermo Almada antes de enfrentar a Rayados. El técnico y la directiva del América ya están evaluando nombres en conjunto.

En ese sentido, Almada dio su punto de vista sobre la necesidad de acertar en el refuerzo que llegue para relevar al tricampeón. “Tenemos muchas competencias este semestre y el que viene y debemos tener un plantel numeroso para tratar de afrontarlas en el momento deseado. Así que seguramente llegue uno siempre que encontremos las características que buscamos”, se explayó el estratega charrúa en la rueda de prensa.

Por otra parte, Guillermo Almada despidió a Sebastián Cáceres. “Indudablemente fue un jugador importante que le ha dado mucho a la institución, una pieza clave en nuestro andamiaje. Él insistió mucho en la salida, y dada esa insistencia el club optó por aceptar la oferta y cumplir el deseo del futbolista. Más allá de su salida, tenemos jugadores que lo han hecho muy bien cuando les ha tocado jugar y confiamos en ellos, como Juárez, Vázquez y Lara. El que lo haga estamos seguros que hará disimular su ausencia”, se explayó el líder del proyecto futbolístico del América.

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De este modo, tras las incorporaciones de Perea, Cerrillo, Borja y Álvarez, las ‘Águilas’ van por un quinto fichaje para seguir fortaleciendo la plantilla que busca volver a campeonar. El América quiere conquistar el Apertura 2026 y la Leagues Cup, y busca brindarle a su entrenador la mayor cantidad de variantes para que pueda gestionar y utilizar.