Este domingo la Jornada 4 termina con un partido entre losXolos de Tijuana y Cruz Azul; un duelo donde los dos terminaron siendo eliminados de la Leagues Cup y buscan mantener los primeros lugares en la tabla general del Apertura 2026 en la Liga MX. De esta manera, los dos clubes saldrán con su mejor equipo para este duelo.

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La buena noticia para los de Sebastián “Loco” Abreu es que se han hecho muy fuertes en el Estadio Caliente, ya que es un campo que se le complica mucho a los rivales. Además, el último partido de la Leagues Cup lo jugaron casi con la mayoría de suplentes, por lo que tienen descansados a sus titulares para encarar este duelo.

La mala noticia para Cruz Azul es que terminó con Gonzalo Piovi lesionado en su último partido, y por querer conseguir el pase a la siguiente ronda, Joel Huiqui utilizó a sus titulares, por ello en esta ocasión tendrá que ocuparlos de nuevo, aún cuando varios lleguen con sobrecarga muscular y en una cancha de pasto sintético no pinta nada bien.

Posible alineación de Xolos de Tijuana

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Alejandro Gómez

Pablo Ortiz

Yael Padilla

Ramiro Árciga

Ignacio Rivero

Gilberto Mora

Adonis Preciado

Mourad El Ghezouani

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Posible alineación de Cruz Azul