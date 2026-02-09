Este lunes el Portland Timbers dio a conocer de manera oficial la salida de Jonathan Rodríguez. El exfutbolista del Club América llegó justamente después de su paso por el Nido, pero aunque su camino empezó bien en la MLS con el conjunto, al poco tiempo se fue perdiendo y es por eso que ahora se tomó al decisión de dejarlo ir.

La escuadra le rescindió el contrato al uruguayo y hasta el momento no se sabía qué sería de su futuro y es que la mayoría de los mercados a los que podría ir, ya están cerrando. Después de haber estado en la Liga MX parece que ya quedó fuera de volver, porque justamente hoy se acabaron los cupos para sellar a sus refuerzos.

Precisamente en el momento en el que se pensaba que “Cabecita” podría volver al América, se mencionaba que su contrato no había terminado y era una limitante. Pero al final hicieron lo que se pedía, pero ahora ya habría un equipo más que estaría interesado en llevárselo, sobre todo cuando se ha quedado fuera del cuadro de su Selección.

¿A qué equipo se va Cabecita Rodríguez?

Justo en un año de Mundial, la idea es que sea considerado con su escuadra y desde que llegó a la MLS no lo han tomado en cuenta para ello. Es por esta razón que de acuerdo con el periodista Ramiro Aranda dio a conocer que hoy se llevó a cabo una reunión con Peñarol y han llegado a un acuerdo, pero todavía faltan algunos detalles.

Luego de 12 años fuera, esta sería la oportunidad de volver al conjunto de su país que además lo pondría en el radar para la Copa del Mundo. La posibilidad no es tan clara, porque parece ser que ya tendrían un plantel delimitado, pero en caso de alguna situación, el “Cabecita” aún podría ser considerado de último minuto con este cambio.

