¿Qué pasó con Jonathan “Cabecita” Rodríguez y qué posibilidad hay de que regrese al Club América?

Ante la falta de goles en el Club América, la afición se pregunta por Jonathan Rodríguez.

Por Marilyn Rebollo

¿Qué fue de Jonathan Rodríguez?
Se viene el parón en la Liga MX y el Club América necesita repensar las cosas, ya que los resultados no se le han dado en estos días. La falta de gol es algo sumamente preocupante y es que ante rivales como Xolos, Atlético de San Luis y Pachuca las anotaciones siguen sin llegar. Es por ello que la afición empieza a recordar a elementos que dejaron ir y que eran útiles para ello.

Entre los nombres están Julián Quiñones, Richard Sánchez, Diego Valdés y Jonathan Rodríguez. Este último ha sido quizá el que más ha pasado desapercibido porque muchos de los seguidores le perdieron la pista después de que los otros consiguieron el tricampeonato, sin embargo, era uno de los que solía poner las anotaciones.

¿Qué fue de “Cabecita” Rodríguez?

Lamentablemente, después de su paso por el América, el “Cabecita” llegó en 2023 al Portland Timbers, equipo de la MLS, desde ese año hasta la fecha forma parte de la plantilla, pero no ha tenido los momentos de gloria que tuvo estando en la Liga MX, por ello algunos han pensando en lo ideal que sería un posible regreso del uruguayo.

En esta etapa ha tenido 35 encuentros en los cuales sólo ha sumado 17 anotaciones y 8 asistencias. Aunque tiene calidad como anotador a sus 32 años de edad es poco probable que un equipo como América lo busque para su plantilla considerando que intenta rejuvenecer la plantilla, aunque habría otro impedimento para su llegada.

¿Podría volver al América?

Y es que el futbolista aún tiene un año de contrato con la escuadra actual, es decir, hasta diciembre de 2026 y aún con la opción de sumarle un año a decisión del conjunto. Esto hace que el charrúa esté cada vez más alejado de la plantilla azulcrema y por más que la afición quiera su vuelta, es poco probable que se dé más adelante.

En síntesis

  • Jonathan Rodríguez milita actualmente en el Portland Timbers de la MLS, club al que llegó en marzo de 2024 como Jugador Franquicia.
  • El delantero uruguayo registra 17 goles y 8 asistencias en 35 partidos disputados con la escuadra estadounidense.
  • Su contrato con el Portland Timbers está vigente hasta diciembre de 2026, con una opción de extensión por parte del club hasta 2027.
  • A pesar de los rumores y el deseo de la afición, su regreso al Club América se ve complicado por su edad (32 años) y su actual situación contractual.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
