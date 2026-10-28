Mientras por Luis Chávez deben pagar 6 millones, esto le sale Nelson Deossa al Club América

América está interesado en ambos mediocampistas para el próximo mercado y se reveló lo que deberían pagar.

El Club América tiene un solo objetivo antes de terminar el año: volver a ser campeón del futbol mexicano. Las Águilas están haciendo un buen trabajo en el Torneo Apertura 2026 y se mantienen entre los principales candidatos a quedarse con el título, aunque todo dependerá de los resultados que consigan en la recta final de la temporada.

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Por el momento, América es el único líder del Apertura 2026 de la Liga MX. Si consigue mantener esa posición hasta el final de la fase regular, tendrá la ventaja de cerrar sus series de Liguilla como local, un factor que puede resultar importante en la búsqueda del campeonato. Mientras tanto, la directiva ya empieza a pensar en los refuerzos para la próxima temporada.

En una entrevista con TUDN, Santiago Baños reconoció que al equipo le faltó incorporar un mediocampista en el último mercado de fichajes, aunque por cuestiones de tiempo no pudieron concretar la llegada de un jugador para esa posición. Por ese motivo, la búsqueda de un futbolista para reforzar el centro del campo volverá a ser uno de los objetivos de las Águilas de cara al próximo año.

En ese sentido, el presidente deportivo del América reveló que volverían a la carga por Nelson Deossa y Luis Chávez, dos mediocampistas que ya estuvieron en la órbita del club durante 2026. Ambos aparecen como opciones para reforzar una zona que la directiva considera importante para seguir compitiendo por los títulos, aunque sus costos representan una inversión considerable.

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¿Cuánto cuestan Luis Chávez y Nelson Deossa?

De acuerdo con las valoraciones de Transfermarkt, Luis Chávez tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, mientras que Nelson Deossa alcanza los 9 millones de euros. De esta manera, el mediocampista colombiano está cotizado en tres millones más que el mexicano, una diferencia que América deberá considerar si decide avanzar por alguno de ellos.

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