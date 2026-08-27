El colombiano habló por primera vez tras los rumores de una posible salida del futbol español para volver a México.

En los últimos días, se habló seriamente sobre la posibilidad de que América pueda contratar a un fichaje de muchísima jerarquía en este mercado de pases, con el objetivo de reforzar su plantel y poder pelear por todo lo que dispute durante la temporada.

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El nombre que ilusionó a toda la afición americanista es nada más ni nada menos que Nelson Deossa. El mediocampista colombiano, de gran recorrido en el fútbol mexicano con Rayados de Monterrey y Pachuca, actualmente se encuentra jugando en el Real Betis de España, donde busca consolidarse en el fútbol europeo.

El futbolista está teniendo protagonismo y siendo titular en España, aunque durante los últimos días comenzó a circular la posibilidad de una salida debido a la necesidad del Betis de hacer caja en este mercado. Esta situación había abierto la puerta a que aparecieran interesados por el colombiano.

En ese contexto, trascendió que el club español estaría dispuesto a analizar una transferencia por una cifra cercana a los 15 millones de euros, un monto que representaría una inversión muy importante y que América no podría afrontar fácilmente para quedarse con el mediocampista.

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Sin embargo, mientras los rumores crecían, Nelson Deossa rompió el silencio y fue consultado directamente sobre sus intenciones con respecto a su futuro. El colombiano fue contundente y dejó en claro cuál es su deseo en este momento.

Nelson Deossa fue contundente sobre su futuro en Betis

Consultado por El Chiringuito sobre si su intención era permanecer en el Real Betis, Deossa no dudó en responder afirmativamente y dejó una frase que podría enfriar las ilusiones del América: “Sí, claro, obvio. Mi intención está clara”, expresó el jugador.

‼️ ¡Nelson Deossa confirma a @elchiringuitotv que quiere quedarse en el Betis!



🗣️ “Sí, claro obvio. Mi intención está clara”.



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/ynZy1d96Cr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2026

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