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Nelson Deossa rompió el silencio sobre su futuro en Betis ante los rumores del América: “Mi intención está clara”

El colombiano habló por primera vez tras los rumores de una posible salida del futbol español para volver a México.

Deossa se refirió a su futuro.
© Getty ImagesDeossa se refirió a su futuro.

En los últimos días, se habló seriamente sobre la posibilidad de que América pueda contratar a un fichaje de muchísima jerarquía en este mercado de pases, con el objetivo de reforzar su plantel y poder pelear por todo lo que dispute durante la temporada.

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El nombre que ilusionó a toda la afición americanista es nada más ni nada menos que Nelson Deossa. El mediocampista colombiano, de gran recorrido en el fútbol mexicano con Rayados de Monterrey y Pachuca, actualmente se encuentra jugando en el Real Betis de España, donde busca consolidarse en el fútbol europeo.

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El futbolista está teniendo protagonismo y siendo titular en España, aunque durante los últimos días comenzó a circular la posibilidad de una salida debido a la necesidad del Betis de hacer caja en este mercado. Esta situación había abierto la puerta a que aparecieran interesados por el colombiano.

En ese contexto, trascendió que el club español estaría dispuesto a analizar una transferencia por una cifra cercana a los 15 millones de euros, un monto que representaría una inversión muy importante y que América no podría afrontar fácilmente para quedarse con el mediocampista.

Sin embargo, mientras los rumores crecían, Nelson Deossa rompió el silencio y fue consultado directamente sobre sus intenciones con respecto a su futuro. El colombiano fue contundente y dejó en claro cuál es su deseo en este momento.

Nelson Deossa fue contundente sobre su futuro en Betis

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Consultado por El Chiringuito sobre si su intención era permanecer en el Real Betis, Deossa no dudó en responder afirmativamente y dejó una frase que podría enfriar las ilusiones del América: “Sí, claro, obvio. Mi intención está clara”, expresó el jugador.

En sintesis

  • Nelson Deossa expresó su deseo de permanecer en el Real Betis de España.
  • Real Betis pide cerca de 15 millones de euros por el traspaso de Deossa.
  • Club América busca la contratación del mediocampista colombiano como refuerzo en este mercado.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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