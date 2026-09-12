Baños confirma porqué no llegaron Deossa y Chávez

El presidente deportivo de las Águilas confirmó el interés por ambos jugadores, pero la razón por la cual no llegaron.

No era un secreto a voces que Guillermo Almada estaba en la búsqueda de un refuerzo conocido para el mediocampo. Entre los jugadores que estaba solicitando el director técnico estaban Nelson Deossa, jugador del Real Betis y Luis Chávez, futbolista del Dynamo de Moscú, pero al cierre del mercado ninguno pudo llegar.

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Ante ello, este sábado el Club América hizo la presentación oficial de sus refuerzos, por lo que cuestionaron a Santiago Baños, el presidente deportivo del equipo azulcrema, la razón por la cual no habían podido concretar la llegada de ninguno de los anteriormente mencionados, por lo que decidió dar respuesta a esta interrogante.

¿Por qué no llegaron Deossa y Chávez al América?

En el caso de Deossa, Baños menciona que sí se acercaron para poder llegar a un acuerdo por él, pero que la escuadra sevillana decidió darles un costo que era considerado un tanto elevado para el futbolista, por lo que de esa manera decidieron declinar por él como refuerzo y por ello tuvieron que seguir buscando en el mercado.

Para lo del mexicano, Santiago menciona que ya estaba todo arreglado para que llegara al Nido, pero que un día antes de que cerrara el mercado de fichajes no se podía hacer una transferencia entre América y equipo ruso, por lo que iban a usar un fondo inglés para ello, pero el cuadro no quiso aceptar y tampoco quiso que el jugador rescindiera el contrato y ellos le pagarán después.

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Además en el caso de Deossa, argumentó que la escuadra verdiblanca estaba dispuesta a recuperar lo que pagó en su momento por él, puesto que no creían que fuera justo si en el club estaba muy limitado. De acuerdo con lo mencionado en ese tiempo habían sido cerca de 17 millones de dólares lo que le pagaron a Monterrey.

En síntesis