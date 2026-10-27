Durante su etapa en México, Brian Rodríguez jamás ha hablado por demás ni se ha salido de lugar de manera pública al referirse a la institución que representa. El ‘Rayito’ ha demostrado valores intachables en el América, que se adecúan a los principios del cuadro azulcrema. Su comportamiento dentro y fuera del campo ha sido notable.

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Sin embargo, en contraposición su entorno no siempre ha sido el más agraciado con el club fuera de lo privado. Su agente Edgardo Lasalvia ha liquidado varias veces a las ‘Águilas’ por distintas situaciones donde no estaba de acuerdo en formas o decisiones. Y su testimonio muchas veces le ha traído problemas al propio jugador.

Ahora bien, después de varios cruces con entredichos entre las partes, el conjunto azulcrema ya no tendrá que lidiar con dicho personaje público de cara al futuro próximo. Edgardo Lasalvia no tendrá en lo inmediato ningún tipo de vínculo más con el América en relación a Brian Rodríguez, tras la polémica por su reciente venta caída.

Es que en las últimas horas, Brian Rodríguez cambió de agente de manera oficial y el ‘Chino’ ya no estará a cargo de su representación de aquí en adelante. Justo después de renovar su contrato con el América, acompañado por el señalado Lasalvia, el ‘Rayito’ iniciará una nueva etapa. La misma no será junto a su histórico manager.

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La principal razón de esta situación surge de que Lasalvia se presentará como candidato a presidente de Peñarol, uno de los dos clubes más importantes de Uruguay. Ante su decisión de dedicarse a la política del equipo sudamericano, tuvo que poner fin a su etapa de representante, cerrar sus negocios y enfocarse a lo nuevo.

Lasalvia en la última firma de Brian Rodríguez

Según informó el propio ex-agente de Brian Rodríguez, el delantero azulcrema pasará a manos de Damián González, otro representante vinculado al anterior. El propio Lasalvia lo tildó como su “amigo del alma”. Aunque no estará relacionado al ‘Chino’ y con la agencia TMA que cierra, el uruguayo seguirá con el mismo equipo de trabajo.

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De este modo, el nuevo agente del ‘Rayito’ buscará construir su propia relación sólida con el América, lo cual caerá bien en Coapa donde quieren tenerlo mucho tiempo. De parte del futbolista se sabe de su intención de quedarse a ganar más títulos, y ahora tiene un respaldo que no querrá sacarlo a toda costa y cuanto antes al exterior.