Las Águilas desean mantener el dominio en la Liga MX y por eso buscan calidad con jerarquía.

De cara al cierre del Torneo Apertura 2026, la directiva del Club América ya trabaja en la planeación deportiva para conformar un plantel altamente competitivo rumbo a 2027. En los pasillos de Coapa comenzaron a sonar con fuerza tres nombres propios de enorme jerarquía para potenciar tanto el mediocampo como el frente de ataque azulcrema.

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América va por tres bombazos para 2027

El primer gran objetivo en la lista es Nelson Deossa, quien aparece como una petición expresa de Guillermo Almada tras haber coincidido con éxito en su etapa por el Pachuca. El volante colombiano milita actualmente en el Real Betis de España, factor que vuelve compleja la negociación debido al elevado costo de su carta en el mercado europeo.

Otro futbolista que vuelve a escena como uno de los máximos deseos de la cúpula directiva y del cuerpo técnico es Luis Chávez. El mediocampista mexicano representa una garantía de calidad y pegada para fortalecer la zona medular del equipo, motivo por el cual su nombre regresa una vez más al radar americanista como una prioridad estratégica.

Luis Chávez desea ser jugador de América. (GETTY IMAGES)

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Para dotar de mayor explosión y variantes al ataque, el tercer apuntado es el extremo colombiano Jáminton Campaz. El club ha seguido de cerca su evolución futbolística para sumar desequilibrio individual por las bandas y ofrecer soluciones frescas en los últimos metros de la cancha de cara al próximo certamen.

Más allá de estos tres candidatos principales, en la órbita de las Águilas también circularon otras alternativas como David Vázquez o Víctor Felipe Méndez. Por ahora, todos estos movimientos forman parte de los sondeos habituales previos al mercado de pases, donde la institución buscará dar golpes certeros para sostener su protagonismo.

En síntesis

Club América busca fichar a Nelson Deossa , Luis Chávez y Jáminton Campaz rumbo a 2027.

busca fichar a , y rumbo a 2027. Guillermo Almada pidió expresamente el fichaje del mediocampista colombiano Nelson Deossa , jugador del Real Betis.

pidió expresamente el fichaje del mediocampista colombiano , jugador del Real Betis. David Vázquez y Víctor Felipe Méndez también figuran como alternativas en los sondeos del América.