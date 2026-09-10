El departamento de fútbol intentó hasta el final pero se chocó con una negativa irrefutable. El detrás de escena.

Entre tantas noticias alentadoras de las últimas horas, llegó una confirmación que podía imaginarse pero ahora es una realidad. Luis Chávez no llegará en este verano al América, a pesar del último intento que realizó el club este jueves, a un día del cierre del mercado. El volante también tenía la intención de venir, pero aparecieron trabas de por medio.

Publicidad

En su último informe del libro de pases, César Luis Merlo, quien ayer le había abierto una puerta a Luis Chávez, pudo ahora ratificar que está caída la chance de su contratación. Aunque Guillermo Almada había insistido reiteradamente en que deseaba traerlo, la directiva no pudo cumplirle su sueño y el mediocampista no vestirá la jersey azulcrema.

Según reportó el periodista argentino, Dinamo de Moscú no bajó sus pretensiones respecto a la anterior consulta del América y eso obstruyó cualquier posibilidad. En las ‘Águilas’ habían especulado con que, luego de que el club ruso no recibiese mejores ofertas por Luis Chávez, sobre el cierre pudiesen pedir menos dinero. Pero no fue así.

En esa misma línea, el corresponsal indicó que la directiva no estaba dispuesta a estirarse y pagar los millones que pedía Dinamo de Moscú y hacer un esfuerzo económico más. Tras haber invertido bastante dinero en fichajes en esta ventana de transferencias, la última incorporación no podía ser en la fortuna que exigía el equipo europeo por la venta.

Publicidad

Aunque Luis Chávez no llegará al América, el especialista en mercado de fichajes aseguró que están buscando un mediocampista central extranjero cuyo nombre no ha trascendido. En estos momentos, las negociaciones no están fáciles ya que quieren un refuerzo de jerarquía y no hay muchos disponibles, pero confían en que podrán conseguirlo.

La decisión de Dinamo de Moscú puede condenarlo a una pérdida económica importante: es que el América podría firmarle un pre-contrato en enero a Luis Chávez. Como el volante tiene contrato hasta junio 2027, desde el 1° de enero podría arreglar un vínculo a costo cero con cualquier equipo para sumarse tras el 30 de junio. ¿Aprovecharán la chance a futuro?