Antes del Mundial 2026, Emilio Azcárraga le ofreció a Rafa Márquez convertirse en entrenador del América por dos años. Sin embargo, el histórico defensor mexicano tenía otro objetivo en mente.

Rafa Márquez está atravesando su primera experiencia como entrenador principal después de haber sido auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Tras el Mundial 2026, el histórico defensor asumió el desafío de dirigir al combinado nacional, en lo que representa su primera oportunidad al frente de un equipo de primer nivel.

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Sin embargo, los resultados y el funcionamiento del equipo no han estado a la altura de las expectativas hasta el momento. Esta semana, México consiguió un objetivo importante al clasificarse a las semifinales de la CONCACAF Nations League tras eliminar a Jamaica. El primer triunfo de Márquez al frente del equipo llegó justamente ante los jamaiquinos, por 1-0, en los cuartos de final.

A pesar de esa clasificación, el entrenador recibió numerosas críticas por el rendimiento de sus dirigidos. Para una parte de los aficionados, el triunfo no es suficiente para respaldar su continuidad, ya que consideran que el equipo todavía no consigue mostrar un buen funcionamiento ni una identidad de juego definida.

Mientras tanto, en las últimas horas se conoció una historia que pudo haber cambiado el rumbo de su carrera. Antes del Mundial 2026, la directiva del Club América, encabezada por Emilio Azcárraga, le ofreció a Rafa Márquez convertirse en el sucesor de André Jardine en el banquillo azulcrema. Sin embargo, el exdefensor rechazó la propuesta porque tenía otro objetivo profesional.

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¿Cómo fue la oferta de Emilio Azcárraga para que Rafa Márquez dirigiera al América?

La intención detrás de la oferta era que Márquez pudiera prepararse durante ese período en Coapa y posteriormente estuviera en condiciones de asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana. De esa manera, el Káiser habría tenido la oportunidad de dar sus primeros pasos como entrenador principal en el futbol mexicano antes de llegar al combinado nacional.

Sin embargo, Márquez decidió rechazar el ofrecimiento. Su objetivo era continuar con el proyecto de la Selección Mexicana y esperar la oportunidad de convertirse en el entrenador principal del Tri después del Mundial 2026. Finalmente, el América se inclinó por Guillermo Almada para ocupar el lugar que dejó Jardine.

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