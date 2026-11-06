México se enfrenta con Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League y la convocatoria tiene novedades.

Este jueves 5 de noviembre se hizo oficial la lista de la Selección Mexicana de cara a los dos partidos frente a Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El primer encuentro se disputa el próximo sábado y la vuelta se lleva a cabo el martes 17.

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La primera experiencia de Rafa Márquez como entrenador del Tri no fue la esperada dado que México no ganó ninguno de los cuatro partidos que disputó. Por esta razón es que el ‘Káiser’ tomó algunas decisiones con respecto a la nueva convocatoria y algunos futbolistas ya no repitieron en la nómina.

En total son 12 jugadores, pero no todos están ‘borrados’. Por ejemplo Víctor Guzmán y Orbelín Pineda no fueron llamados porque Rayados juega contra Querétaro el próximo sábado, mismo día que México enfrenta a Jamaica, en el partido pendiente por la Liga MX y es un duelo clave pensando en la Liguilla.

Hugo Camberos es otro jugador que no aparece en la lista, aunque el canterano de Chivas estará presente en una gira internacional con el Sub-20, mientras que Dagoberto Espinoza, quien reemplazó a César Montes en la primera nómina tras confirmarse la lesión del ‘Cachorro’, tampoco fue convocado.

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Hirving Lozano no volvió a ser llamado por Rafa Márquez (Getty Images)

Exceptuando esos cuatro nombres que no están por diferentes razones, luego aparecen futbolistas como Hirving Lozano, Germán Berterame, Luis Chávez y Jorge Sánchez, entre otros, que no habrían sido convocados por una cuestión de rendimiento o porque a Rafa Márquez no le terminaron de gustar.

Cabe destacar que futbolistas importantes como César Montes, Julián Quiñones, Alexis Vega y Rodrigo Huescas regresaron a la Selección Mexicana después de no jugar en la Fecha FIFA anterior, por lo que es lógico que no haya lugar para todos una vez que Rafa Márquez pudo recuperar a estas figuras.

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México viene de perder con Estados Unidos y Chile y de empatar con Colombia y Perú. El Tri es favorito a avanzar a la semifinal de la Concacaf Nations League, pero deberá demostrarlo en los dos partidos que dispute contra Jamaica en esta Fecha FIFA de noviembre.

Los 12 ‘borrados’ por Rafa Márquez

Víctor Guzmán

Everardo López

Dagoberto Espinoza

Denzell García

Jorge Sánchez

Jeremy Márquez

Alan Cervantes

Orbelín Pineda

Luis Chávez

Hugo Camberos

Hirving Lozano

Germán Berterame

En síntesis

Rafa Márquez descartó a 12 futbolistas en la convocatoria de la Selección Mexicana.

descartó a en la convocatoria de la Selección Mexicana. Hirving Lozano y Germán Berterame quedaron fuera de la lista para enfrentar a Jamaica .

quedaron fuera de la lista para enfrentar a . México enfrenta a Jamaica en cuartos de final de la Concacaf Nations League.