Canelo Álvarez quiere pelear 3 veces en 2027: los rivales que busca

Canelo Álvarez proyecta un 2027 repleto de actividad en el más alto nivel competitivo tras reconquistar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad. Durante el marco de la 64° Convención Anual del organismo en Acapulco, el entrenador y mánager Eddy Reynoso reveló las intenciones del equipo tapatío para subir hasta tres veces al cuadrilátero a lo largo del año entrante, marcando el primer compromiso para el mes de marzo en las carteleras promovidas por Oriente Medio.

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Dentro de la nómina de oponentes prioritarios para esta hoja de ruta sobresale con fuerza la revancha ante Terence Crawford. El pugilista de Guadalajara mantiene viva la ambición de cobrar venganza frente al único rival que logró despojarlo de sus cinturones indiscutidos el año anterior, por lo que la esquina mexicana busca concretar este segundo cruce estelar a como dé lugar.

El segundo nombre de peso que encabeza las opciones del Canelo Team es Dmitry Bivol. Saldar la deuda pendiente con el monarca ruso se sostiene como un objetivo de honor dentro del historial del mexicano, abriendo la posibilidad de realizar un segundo enfrentamiento entre ambos para saldar la caída sufrida en la división de los semipesados.

Para completar el cuadro de las tres funciones anuales, la estrategia del equipo apunta directamente hacia una gran unificación de títulos dentro de las 168 libras. El tercer contrincante del año saldría de la nómina de reyes vigentes en la categoría, donde el compatriota Jaime Munguía —campeón de la Asociación Mundial de Boxeo— y el británico Hamzah Sheeraz asoman como los candidatos ideales para armar un choque de unificación de primer nivel.

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Con estas opciones sobre la mesa, la agenda del peleador azteca promete ser una de las más exigentes de la fase final de su trayectoria. Álvarez buscará combinar las revanchas históricas con la búsqueda de un nuevo campeonato absoluto en el peso supermediano, garantizando un año repleto de funciones estelares para la afición internacional.

En síntesis