México intentará despedir el año futbolístico con una sonrisa, para dejar atrás la tristeza de la eliminación mundialista y los malos resultados de la anterior fecha FIFA. Su próximo desafío serán los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde disputarán un lugar en el “Final Four” que está calendarizado recién para el 2027.

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En busca de un boleto a semis, la Selección Mexicana tendrá que superar a sus pares de Jamaica, que llegan con toda la intención de dar el batacazo. El ‘Tri’ todavía no suma victorias desde que acabó su participación en la Copa del Mundo y su rival lo sabe. No deberá subestimarlo pese a la diferencia de jerarquía en plantillas.

La serie empezará con un desafío complejo para la escuadra nacional: jugará la ida en un clima hostil en Kingston, donde buscará no volver en desventaja. Jamaica sabe que en México le costará hacer pie, por lo que necesitará sacar una diferencia de local y ante su gente. Será un duelo de estrategia que será decisivo en la llave.

A falta de sólo algunas horas para el primer choque de la serie, Rafael Márquez habría definido el once titular que saldría a la cancha a disputar el encuentro. Luego de probar distintas variantes y esquemas, finalmente el DT de México se habría inclinado por una formación novedosa soñando con un resultado favorable.

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La última duda que le quedaba al entrenador era si incluir o no a Rodrigo Huescas en el lateral derecho del equipo. Sin embargo, según reportó Julio Rodríguez, de Águilas Monumental, el CT acabó optando por incluir a Israel Reyes en la banda. La decisión tuvo que ver con colocar a un marcador con mejor nivel en duelos defensivos.

Márquez tiene sus elegidos para la ida [Foto: Getty]

Con esta determinación, la alineación titular de México para enfrentar a Jamaica, según la fuente indicada, sería la siguiente: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Julián Quiñones. Así saltaría el ‘Tri’ al campo de juego.

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Dentro de lo que sería la “formación ideal” de la Selección Mexicana, faltarían sólo Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez. Los otros nueve son los que Rafa Márquez y su cuerpo técnico imaginan como los titulares teniendo a todos los jugadores disponibles. En esta Concacaf Nations League, todos buscarán sostener su lugar en el equipo.