En el primer partido de Portugal sin su máxima figura, la selección prepara un tributo especial ante Dinamarca que va más allá de las camisetas número 7. El gesto más íntimo ocurrió en la concentración.

Portugal juega este sábado desde las 13:45 hs de la CDMX por la UEFA Nations League ante Dinamarca. El equipo luso hará de local en lo que será la quinta jornada de la fase de grupos de la competición internacional.

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Será el primer partido sin su máxima figura y leyenda, Cristiano Ronaldo, después de 23 años. El ex Real Madrid anunció hace unos días su retiro internacional. La noticia cayó como un baldazo de agua fría y resultó inesperada, porque el jugador había manifestado su deseo de continuar. Sin embargo, las diferencias con Jorge Jesus aceleraron una decisión que se convierte en una de las más importantes de toda su carrera futbolística.

A pesar de que no estará, Portugal prepara un gran homenaje para quien es, sin dudas, el futbolista más importante de toda la historia de la Selección. Según reveloó el diario portugués Record, todos los futbolistas del combinado luso saldrán al campo de juego con la playera número 7 en lugar de sus dorsales.

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Una vez iniciado el encuentro, los aficionados también tendrán su momento para recordar al Bicho. Cuando el partido llegue al minuto 7, el estadio se vendrá abajo en aplausos para el histórico futbolista. Antes, UEFA tuvo que aprobar ambos reconocimientos.

Pero no fue lo único que hicieron. También tuvieron otro gesto con el crack portugués durante la concentración que no pasó desapercibido por lo que él significa para el país y el seleccionado.

La habitación 201 quedó vacía

Como homenaje a su despedida de la Selección de Portugal, el espacio que Cristiano Ronaldo ocupaba habitualmente en la Ciudad del Futbol permaneció vacío. El número 201, asignado históricamente al capitán portugués, se mantuvo sin ocupar al comienzo de los entrenamientos del seleccionado, en un emotivo gesto de respeto hacia una de las máximas leyendas del futbol de ese país.

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