¿Quién es John Yeboah? El fichaje que analiza el América para el Apertura 2027

El futbolista ecuatoriano sería una de las opciones de la directiva del América pensando en el próximo mercado de pases.

El América tiene un objetivo claro para lo que resta de 2026: terminar el año de la mejor manera posible, conquistar el futbol mexicano y volver a levantar un título después de dos años. Sin embargo, mientras el equipo se enfoca en el presente, tanto el cuerpo técnico como la directiva azulcrema comienzan a analizar alternativas para reforzar la plantilla de cara al próximo mercado de pases. La intención sería incorporar futbolistas de jerarquía que puedan adaptarse rápidamente al equipo.

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En las últimas horas, el nombre de John Yeboah comenzó a sonar como una posible opción para las Águilas. Se trata de un extremo nacido en Alemania que representa a la Selección de Ecuador y que actualmente juega en el Venezia de Italia.

🔥 ¡Yeboah, MVP total en Italia! 🇪🇨🇮🇹 John Yeboah brilló con gol ⚽ y asistencia 🎯 en la victoria del Venezia 3-0 ante el Frosinone. El ecuatoriano fue la gran figura del partido 💎, encendiendo los sueños de su club y de toda Ecuador. https://t.co/hOYOfieAYB — TERADEPORTES (@Teradeportes) October 4, 2025

Uno de los factores que podría complicar una eventual negociación es la situación contractual del futbolista con el club italiano. Yeboah tiene vínculo con el Venezia hasta 2028, por lo que el América tendría que negociar con la institución europea si decide avanzar por su incorporación.

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¿Cuál es la trayectoria de John Yeboah?

John Yeboah nació el 23 de junio de 2000 en Hamburgo, Alemania. Aunque se formó futbolísticamente en ese país, eligió representar a Ecuador a nivel internacional. El jugador se desempeña principalmente como extremo.

Sus primeros pasos como profesional los dio en el VfL Wolfsburgo, club al que llegó en 2015 para incorporarse a sus categorías juveniles. En noviembre de 2018 tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido de la Bundesliga frente al Borussia Dortmund.

En 2019 pasó a préstamo al VVV-Venlo de Países Bajos y, tras regresar a Alemania, se incorporó al Willem II neerlandés. Durante esa etapa también tuvo una cesión al Almere City, antes de continuar su carrera en Polonia, donde defendió las camisetas del Śląsk Wrocław y del Raków Częstochowa.

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En julio de 2023 llegó al Raków Częstochowa mediante una transferencia que, según los reportes de aquella operación, rondó los 1,5 millones de euros. Su rendimiento le permitió dar el salto al futbol italiano y, en agosto de 2024, fue anunciado como nuevo jugador del Venezia.

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